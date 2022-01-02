شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب وتوابل تقلل من آلام أسفل الظهر.. أبرزها الكركم وإكليل الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني كثير من الناس من آلام الظهر من وقت لآخر في حياتهم، خاصة مع تقدم العمر، وفي معظم الأحيان، وقد تؤدي التغييرات في نظامك الغذائي وتناول الأعشاب والمكملات الطبيعية إلى تخفيف آلام ظهرك، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعشاب وتوابل تقلل من آلام أسفل الظهر، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

أعشاب وتوابل تقلل من آلام أسفل الظهر الكركم

الكركم غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ويشتهر بقدراته المضادة للبكتيريا، لن يضيف الكركم نكهة إلى طعامك فحسب، بل يمكن أيضًا أن يعالج مشاكل ظهرك.

استخدمت هذه التوابل الذهبية في الطب التقليدي في الصين والهند لعدة قرون.

ويمكن أن يقلل الكركم المضاد للالتهابات من التهاب مؤلم في عضلات ظهرك ، مما يخفف من انزعاجك.

وحاول إضافة المزيد من الكركم إلى نظامك الغذائي أو تناول مكملات الكركم لتقليل آلام الظهر.

الزنجبيل

هذه التوابل القوية ليس فقط طعمها لذيذ، إنها مضاد قوي للالتهابات.

يمكن أن يصنع الزنجبيل الخام بالماء الساخن مشروبًا دافئًا من شاي الزنجبيل، أو يضيف المزيد من الزنجبيل إلى الكاري والمقليات.

إكليل الجبل

تم اقتراح هذه العشبة العطرية كعلاج للمساعدة في آلام العضلات والصداع وآلام العظام.

أضف بعض إكليل الجبل إلى الصلصات أو جرب زيت إكليل الجبل العطري.

متى تذهب للطبيب عند الشعور بالم الظهر

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في العمل مستلقيًا على مكتب، أو على قدميك طوال اليوم، فقد تلاحظ ألمًا في ظهرك وقد تختفي آلام الظهر من تلقاء نفسها لكن هيئة الصحة البريطانية NHS توصي بطلب المشورة الطبية إذا:

-لم يبدأ الألم في التحسن في غضون أسابيع قليلة

-يمنعك الألم من القيام بأنشطتك اليومية

-كان الألم شديدًا جدًا أو يزداد سوءًا بمرور الوقت

-كنت قلقًا بشأن الألم أو تكافح من أجل التأقلم