شكرا لقرائتكم خبر عن أضيفى هذا المزيج إلى نظامك الغذائى لتقوية شعرك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الحفاظ على شعر قوي وحريري مهمة صعبة في فصل الشتاء عندما يكون شعرك عرضة لمزيد من التلف بسبب الطقس علاوة على ذلك، يواجه الأشخاص أيضًا مشاكل مثل تساقط الشعر وحكة فروة الرأس والقشرة، لمعالجة كل هذه المشكلات، يمكنك استخدام زيوت الشعر أو غيرها من منتجات التجميل لحماية شعرك ولكن الاعتماد عليها بالكامل ليس هو الحل، يجب أن تغذي جسدك داخليا وتناول غذاء صحي يفيد الشعر، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

شاركت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، حلاً فعالاً لتقوية شعرك ، كيفية صنع مزيج غذائي غني يجب عليك تضمينه في نظامك الغذائي إذا كنت تطمح إلى تقوية شعرك، موضحة أن الشتاء هو أفضل وقت لتقوية شعرك، هذا ببساطة لأن هناك العديد من الأطعمة المتاحة التي لها دستور لتوليد الحرارة، يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي صنع خليط باستخدام بعض الأطعمة المغذية التي تجعل شعرك صحيًا.

تضمين هذا المزيج في نظامك الغذائي

20 جرامًا من اللوز.

أضف 20 جراما من بذور قرع العسل.

أضف 10 جرامات من بذور البصل.

طحنهم جميعًا معًا.

يمكنك الاحتفاظ بهذا المزيج جاهزًا في وعاء محكم الغلق واستخدامه لمدة 4-5 أيام.

كيف تستهلكه؟

امزجه في ماء دافئ واشربه، هذا يجعل مشروبًا رائعًا أو يمكنك ببساطة إضافة الخليط إلى العجين الخاص بك، اقترحت خبيرة التغذية إضافة التمر المنقوع إلى هذا الخليط وصنع شريط الطاقة الخاص بك.