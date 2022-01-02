شكرا لقرائتكم خبر عن احذرها ..3 إصابات تهدد عظامك في الشتاء..وإليك طرق الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تؤدي ظروف الطقس الشتوية مثل البرد وهطول الأمطار إلى ظهور مجموعة من الإصابات التي قد تؤثر على صحة الفرد وتضر العظام والمفاصل، خاصًة إذا حدثت لكبار السن أو الأشخاص الذين هم من أكثر الفئات عُرضة للإصابة بكسور في العظام.

ونستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الإصابات التي تؤثر على صحة العظام في الشتاء، وفقًا لموقعي “Mayo clinic health system” و مؤسسة “Integrisok health”.

أبرز الإصابات التي تؤثر على صحة العظام في الشتاء



1- الانزلاق في المطر

يسقط بعض الأشخاص في الأمطار نتيجة الانزلاق بسبب الطين الناعم، يعتبر التعرض للإصابة على الممرات والسلالم وغيرها من الطرق الزلقة شائعًا كل عام، ومعظم أحداث السقوط يصاب فيها الأشخاص على الكاحل والرسغ في اليدين.

2- السقوط على الأسطح الصلبة

قد يتسبب السقوط على الأسطح الصلبة في ظهور مجموعة من الإصابات، بينها كسر في المعصم يمكن أن يشمل أيضًا كسر في الرسغ، وتمزق الغضروف المفصلي خاصًة في حال تلقي الركبة الصدمة كاملة.

ويعد تمزق الغضروف المفصلي من أكثر الإصابات شيوعًا، تشمل أعراضه المزعجة: الشعور بألم شديد في منطقة الركبة، تورم الركبة، وصعوبة فرد الركبة كاملًة.

3- حوادث السيارات

تتساقط مياه الأمطار على الطرق وتتسبب في زيادة خطر التعرض للحوادث أثناء القيادة، خاصًة في حال تساقط الثلوج، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسر في العظام أو خلع في المفصل.

طرق الوقاية من حوادث الشتاء

لتكون فرصك أقل في التعرض لأحد حوادث الشتاء، إليك التالي:

1-تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

2-التعرض للشمس يوميًا، للحصول على فيتامين د بشكل مباشر.

3-تفيد ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة، يوميًا في تقوية العظام.

4-ارتداء الحذاء المناسب خلال الأمطار، لمنع السقوط.