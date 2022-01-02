شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة الزهايمر.. أضف 4 أطعمة إلى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية ببعض العناصر الغذائية في تعزيز صحة الدماغ ومحاربة مرض الزهايمر، الذى يمكن أن يصاب به بعض الأشخاص ببساطة، كما تساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض عصبية في وقت لاحق من الحياة، بحسب ما نشره موقع "today"

التوت

يحتوي العنب البري والتوت على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز أداء الذاكرة وشيخوخة الدماغ الصحية، بفضل محتواه العالي من الألياف والفيتامينات والمعادن ، يدعم التوت الميكروبيوم الصحي ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.

زيت الزيتون

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك زيت الزيتون البكر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر لأن المركبات الموجودة في هذا المكون يمكن أن تساعد في الالتهام الذاتي ، وهي عملية التنظيف الخلوية الطبيعية للدماغ.

الخضروات

يحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك، والخضروات الورقية مثل السبانخ ، الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من حمض الفوليك ، وهو شكل من أشكال فيتامين ب 9، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض عصبية وعقلية مثل الخرف والاكتئاب .

أوميجا 3

من المفيد البحث عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تشير بعض الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في دعم عمل خلايا الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، يمكن أن تكون الأسماك وبعض المكسرات والبذور مصادر ممتازة للأوميجا 3.