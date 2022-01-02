شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل الأطعمة التى تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض، بينما قد يؤدي تناول أطعمة معينة إلى تقليل احتمالية الإصابة به، لكن يمكن للتغييرات في نظامك الغذائي أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب أن تستبعدها من نظامك الغذائي للوقاية من سرطان الأمعاء، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي إكسبريس".

وفقًا لمؤسسة أبحاث سرطان الأمعاء البريطانية يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 30% كما يمكن أن يزيد نوع الأطعمة التي تتناولها من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقالت الدكتورة ليزلي بوث ، مديرة الأبحاث ومشاركة المرضى والعامة في مؤسسة أبحاث سرطان الأمعاء البريطانية: "أظهرت الأبحاث أن 29 % من الجمهور لا يقرؤون ملصقات الطعام، وهو ما إذا فعلوا ذلك ، فسيقطع شوطًا طويلاً للمساعدة في تجنب مجموعات الطعام التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات، مثل المشروبات الغازية المحلاة، أو الدهون المشبعة مثل الفطائر والكعك والمعجنات والبسكويت.

ومن المعروف أيضًا أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النترات، مثل اللحوم المعالجة أو المصنعة تحمل خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الأمعاء ، لذا يجب تناولها بكميات أقل ، وليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

ما هي الأطعمة المرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟ اللحوم الحمراء

تشمل اللحوم الحمراء لحم الضأن ولحم البقر والماعز ويوصى بتناول أقل من 500 جرام من اللحوم الحمراء كل أسبوع، أي حوالي ثلاثة إلى أربعة حصص حسب حجم الوجبة الخاصة بك.

اللحوم المصنعة

اللحوم المعالجة مثل: السجق والسلامي تحتوي على مواد حافظة يمكن أن تكون ضارة بصحتك.

ما الأطعمة التي يجب أن تتناولها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟

قالت الدكتورة ليزلي بوث: "المجموعات الغذائية التي تعتبر مفيدة بشكل عام لصحة الأمعاء الجيدة غنية بالألياف مثل البقول والفواكه الطازجة ومعظم الخضار.

وأضافت"المصادر الخالية من البروتين مثل الأسماك هي أيضًا خيارات صحية، خاصة الأسماك الزيتية مثل الماكريل أو السلمون ، خاصة إذا تم تحضيرها بدون قلي حيثما أمكن ذلك."

الخضار والفواكه والحبوب الكاملة

هذه الأطعمة الطبيعية غنية بالألياف، مما يحافظ على حركات الأمعاء صحية ومنتظمة هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية ، ويمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

شرب الماء

شرب الكثير من الماء طريقة أخرى للحفاظ على صحة الأمعاء.

يجب أن تشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، أي ما يعادل 1.6 إلى 2 لتر.

البروتينات الخالية من الدهون

إذا كنت تقلل من تناول اللحوم الحمراء، يمكنك استبدالها بمصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج.

مصادر البروتين هذه أقل في السعرات الحرارية بينما تحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يبقيك ممتلئًا وتشعر بالشبع.