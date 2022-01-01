شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة يابانية: اليابان تصنع لقاحا ضد كورونا يوفر حماية مدى الحياة يستوحى من فيروس الجدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة The Japan Times، أن مجموعة علماء من "معهد طوكيو للعلوم الطبية"، يقومون بتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا يمكنه حماية الإنسان من هذا الفيروس مدى الحياة الحياة.



اليابان تصمم لقاحا لفيروس كورونا يوفر حماية مدى الحياة

ووفقا للصحيفة، قد تبدأ التجارب السريرية للعقار في عام 2023، وقد اعتمدت المجموعة، التي يقودها البروفيسور ميتينوري كوهارا، اللقاح المضاد للجدري الذي صممه الطبيب البريطاني إدوارد جينر في القرن الثامن عشر، كأساس لعملها.

وتتلخص فكرة العلماء اليابانيين، في الحصول على اللقاح من فيروس الجدري الذي يحتوي على بروتين سبايك لفيروس كورونا الذي يسبب الإصابة بمرض كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تطوير مناعة خلوية مدى الحياة ضد فيروس كورونا.

وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران باستخدام فيروس لقاح الجدري، مستويات عالية من الأجسام المضادة استمرت لأكثر من 20 شهرا، وخلال ذلك بقيت على قيد الحياة جميع الفئران التي تم تطعيمها باللقاح، ومن ثم نقل عدوى إنفلونزا الطيور إليها بعد مرور 20 شهرا.

من جانبه قال البروفيسور كوهارا للصحيفة: "قمت باختبار تقنيات لقاحات مختلفة بما في ذلك لقاحات الفيروس الغدي والـ RNA ، لكن ثبت أن لقاح فيروس الجدري، هو الأقوى بينهما".

ووفقا له، الآثار الجانبية لهذا اللقاح، قليلة وهو لا يحتاج إلى وسائل نقل وتخزين خاصة، وتفيد الأنباء، بأن شركة الأدوية اليابانية Nobelpharma، تعتزم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح كوهارا، في النصف الأول من عام 2023.

وقالت الصحيفة، يعمل باحثون في طوكيو على تطوير لقاح "حلم" لفيروس كورونا يوفر فعالية مدى الحياة، فيما قد يغير قواعد اللعبة مع استمرار الحرب ضد فيروس كورونا الذى دخل عامه الثالث.

في الوقت الذي يبدو فيه أن معظم لقاحات كورونا ستتطلب معززات دورية بسبب انخفاض مستويات الأجسام المضادة لدى المتلقين، فإن إنشاء لقاح فعال مدى الحياة يمكن أن يؤدي إلى توفير مبالغ مالية ضخمة على مستوى العالم، ويمنح العالم اليد العليا ضد فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 270 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 5 ملايين حول العالم.