شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى عالى البروتين يعالج تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعر جزء لا يتجزأ من جمالنا الخارجي، ويمكن أن يكون تساقط الشعر تجربة مرهقة للغاية، لكن في معظم الأوقات ينتهي بنا الأمر بتجربة العديد من منتجات التجميل والزيوت لإعادة نمو الشعر وفشلنا في تحقيق النتائج المرجوة، وفقًا لما نشره موقع "doctor-ndtv" توضح طبيبة الأمراض الجلدية Jaishree Sharad أنه يجب على المرء أولاً فهم السبب الأساسي لتساقط شعرك ومن ثم معالجته.

وقالت، إن تساقط الشعر يبدو أحيانًا وكأنه فقدان جزء من نفسك، وأضافت أن كثيرًا ما نسمع أن استخدام الزيوت يمكن أن يساعد في زيادة نمو الشعر، في حين أن هذا صحيح، من المهم بنفس القدر فهم أسباب تساقط الشعر.

وأضافت أن تساقط الشعر يمكن أن يكون وراثيًا ناجمًا عن الإجهاد والتدخين ونقص التغذية الصحية أو الجراحة ومنتجات تصفيف الشعر، بمعرفة الأسباب أكدت طبيبة الأمراض الجلدية أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يكون طريقة جيدة للحد من تساقط الشعر، بدلاً من ذلك، حاول تقليل التوتر وتجنب التصفيف بالحرارة واستخدام الكثير من المنتجات وتناول الأدوية التي يصفها أطباء الأمراض الجلدية.

وأشارت طبيبة الأمراض الجلدية، إلى إمكانية محاربة تساقط الشعر عن طريق تناول مكملات مثل البيوتين والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك، مشيرة إلى أن فهم أسباب تساقط الشعر يساعد فى البحث عن العلاجات والتحكم فى الحالة بشكل أفضل.