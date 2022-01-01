اعرف النسب الطبيعية لتحليل هرمون الأندروجين فى الدم

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القاهرة - سامية سيد - تحليل DHEA أو تحليل هرمون الأندروجين وهو هرمون ذكوري تفرزه الغدد الكظرية في كل من الرجال والنساء، يقيس التحليل كمية كبريتات DHEA في الدم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على النسب الطبيعية لتحليل هرمون الأندروجين في الدم، بحسب ما ذكر موقع ucsfhealth.

لماذا يتم إجراء تحليل هرمون الأندروجين

يتم إجراء هذا الاختبار للتحقق من وظيفة الغدتين الكظريتين، حيث تقع إحدى هذه الغدد فوق كل كلية، وهم أحد المصادر الرئيسية للأندروجين عند النساء.

على الرغم من أن كبريتات DHEA هي أكثر الهرمونات وفرة في الجسم، إلا أن وظيفتها الدقيقة لا تزال غير معروفة.

عند الرجال، قد لا يكون تأثير هرمون الذكورة مهمًا إذا كان مستوى هرمون التستوستيرون طبيعيًا.

عند النساء، يساهم هرمون الأندروجين في زيادة الرغبة الجنسية والرضا الجنسي.

قد يكون لـ DHEA أيضًا تأثيرات على جهاز المناعة.

غالبًا ما يتم إجراء اختبار هرمون الأندروجين عند النساء اللواتي تظهر عليهن علامات زيادة هرمونات الذكورة، بعض هذه العلامات هي تغيرات جسم الرجل، أو نمو الشعر الزائد ، أو البشرة الدهنية، أو حب الشباب ، أو عدم انتظام الدورة الشهرية ، أو مشاكل الحمل.

قد يتم إجراؤه أيضًا عند النساء اللائي يشعرن بالقلق من انخفاض الرغبة الجنسية أو انخفاض الرضا الجنسي المصابات باضطرابات الغدة النخامية أو الغدة الكظرية.

يتم إجراء الاختبار أيضًا عند الأطفال الذين ينضجون مبكرًا (البلوغ المبكر).

نتائج طبيعية

يمكن أن تختلف المستويات الطبيعية لهرمون الأندروجين في الدم حسب الجنس والعمر.

النطاقات الطبيعية النموذجية للإناث هي:

-الأعمار من 18 إلى 19: 145 إلى 395 ميكروجرام لكل ديسيلتر أو 3.92 إلى 10.66 ميكرومول لكل لتر (ميكرو مول / لتر)

-الأعمار من 20 إلى 29: 65 إلى 380 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.75 إلى 10.26 ميكروجرام / لتر

الأعمار من 30 إلى 39:45 إلى 270 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.22 إلى 7.29 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 40 إلى 49: 32 إلى 240 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.86 إلى 6.48 ميكرولتر / لتر

الأعمار من 50 إلى 59: 26 إلى 200 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.70 إلى 5.40 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 60 إلى 69: 13 إلى 130 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.35 إلى 3.51 ميكرو مول / لتر

الأعمار 69 وما فوق: 17 إلى 90 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.46 إلى 2.43 ميكروغرام / لتر

النطاقات الطبيعية النموذجية للذكور هي:

الأعمار من 18 إلى 19: 108 إلى 441 ميكروجرام / ديسيلتر أو 2.92 إلى 11.91 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 20 إلى 29: من 280 إلى 640 ميكروجرام / ديسيلتر أو 7.56 إلى 17.28 ميكرولتر / لتر

الأعمار من 30 إلى 39: 120 إلى 520 ميكروجرام / ديسيلتر أو 3.24 إلى 14.04 ميكروجرام / لتر

الأعمار من 40 إلى 49: 95 إلى 530 ميكروجرام / ديسيلتر أو 2.56 إلى 14.31 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 50 إلى 59: 70 إلى 310 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.89 إلى 8.37 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 60 إلى 69: 42 إلى 290 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.13 إلى 7.83 ميكرولتر / لتر

الأعمار 69 وما فوق: 28 إلى 175 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.76 إلى 4.72 ميكروجرام / لتر

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد تكون الزيادة في كبريتات DHEA بسبب:

اضطراب وراثي شائع يسمى تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

ورم في الغدة الكظرية ، يمكن أن يكون حميدًا أو سرطانيًا.

مشكلة شائعة لدى النساء الأصغر من 50 عامًا تسمى متلازمة تكيس المبايض.

تغيرات جسم الفتاة في سن البلوغ تحدث في وقت أبكر من المعتاد.

قد يرجع الانخفاض في كبريتات DHEA إلى:

اضطرابات الغدة الكظرية التي تنتج كميات أقل من الطبيعي من هرمونات الغدة الكظرية ، بما في ذلك قصور الغدة الكظرية ومرض أديسون

لا تنتج الغدة النخامية كميات طبيعية من هرموناتها (قصور الغدة النخامية)

تناول الأدوية السكرية