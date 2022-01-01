شكرا لقرائتكم خبر عن فلورونا.. فيروس جديد يظهر فى إسرائيل وهذه أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسجيل أول إصابة بمرض يسمى " فلورونا" وهى عدوى متزامنة بفيروس "كورونا" والإنفلونزا معًا، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه تم تسجيل أول إصابة "بالمرض المزدوج" لامرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة، في هذا التقرير نتعرف على ما هو مرض فلورونا الجديد، بحسب ما نشر موقعى "ndtv" و"opoyi".

ومرض فلورونا عبارة عن عدوى مزدوجة لفيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا معًا، وقد سجلت إسرائيل أول إصابة بهذا المرض لإمرأة لم يتم تطعيمها.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة الإسرائيلية، تشهد إسرائيل موجة من الإصابة بالإنفلونزا، حيث عالجت المستشفيات الإسرائيلية حتى الآن 1849 مريضًا بها الأسبوع الماضي.

ما هو مرض فلورونا؟

إنها عدوى مزدوجة لكورونا وفيروس الإنفلونزا، وهذه هي الحالة الأولى على الإطلاق لمثل هذا المرض منذ بداية وباء كورونا في مارس 2020.

بدوره يمكن لفيروس الأنفلونزا أن يسبب أعراضًا شديدة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب وأحيانًا الموت.

وبحسب معطيات مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة الإسرائيلية، فقد حذرت من انتشار هذه العدوى، خاصة بعد أن أفادت المستشفيات بعلاج 1849 مريضا يعانون من مضاعفات كورونا خلال الأسبوع الماضي.

أعراض فلورونا

أما عن أعراض "فلورونا"، فتشير البيانات إلى أنه قد يتسبب في ظهور مجموعة كاملة من الأعراض الشديدة ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى والتهاب عضلة القلب ، مما يشكل خطر الوفاة في غياب الرعاية الطبية.

وقد أوصت السلطات الصحية بأن يتلقى الأفراد من سن ستة أشهر تطعيم الإنفلونزا الذي يمكن إعطاؤه مع لقاح كورونا بأمان.



