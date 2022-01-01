شكرا لقرائتكم خبر عن احمرار العين وإرهاقها.. الأسباب وأفضل طرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة، من خطورة إهمال ألم العين واحمرارها والشعور بالإرهاق، مؤكدة أن ذلك قد يكون بسبب الجفاف الذي تعاني منه. وأشارت إلى أن أعراض جفاف العين تشمل التالي: 1- حرقة في العين وآلام كالوخزات 2- احمرار العينين 3- صعوبة استخدام العدسات اللاصقة 4- إرهاق العين أو صعوبة الرؤية وأضافت وزارة الصحة، أن من أسباب نقص الإفراز ما يلي: 1- تقدم العمر 2- بعض الأدوية العلاجية 3- إصابة الغدة الدمعية 4- عمليات الليزر والليزك مؤقتة وشددت وزارة الصحة على أهمية مراجعة الطبيب عندما تزيد مدة العلامات المرضية مثل احمرار العينين وإجهاز أو آلام العين. وأشارت وزارة الصحة، إلى أن العلاج في الحالات البسيطة يكون من خلال إضافة قطرات الدموع الاصطناعية.

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