شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خيارات صحية يمكن أن تقلل من مخاطر السكتة الدماغية بنسبة 60٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، وتعتمد الأعراض التي تشعر بها على الجزء المصاب من دماغك ومدى الضرر.

وفقًا لتقرير موقع "express"، تقول الأبحاث المنشورة في المجلة الطبية البريطانية إن "نمط الحياة أهم بكثير ما يعتقده معظم الأطباء، وكانت خيارات نمط الحياة السيئة مسئولة عن أكثر من نصف السكتات الدماغية".

في دراسة USlHealth Professionals، كانت خيارات نمط الحياة السيئة مسئولة عن أكثر من نصف السكتات الدماغية.

ووفقًا للتقرير، كان المشاركون الذين حققوا جميع خيارات نمط الحياة الصحية الخمسة - عدم التدخين، وتناول الكحول باعتدال، ويمارسون التمارين اليومية لمدة 30 دقيقة، واتباع نظام غذائي صحي في أعلى 40 في المائة، حصلوا على انخفاض بنسبة 80% في السكتة الدماغية مقارنة بالمشاركين الذين لم يحققوا شيئًا ".

ويضيف أنه في دراسة أجريت على النساء السويديات ، قللت الخيارات الخمسة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 60%.

وتقول Mayo Clinic إن "معرفة عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، واتباع توصيات طبيبك واعتماد أسلوب حياة صحي" هي أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من السكتة الدماغية.

بشكل عام، تتضمن توصيات نمط الحياة الصحي التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وتغيير نمط الحياة الصحي، وغالبًا ما تستخدم الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.