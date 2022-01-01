شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه الأطعمة خلال الطقس البارد للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشتاء يزداد تناول بعض الأطعمة للشعور بالتدفئة وأيضا لتقوية الجهاز المناعي، وكما يوجد لائحة لهذه الأطعمة، فهناك لائحة أخرى لبعض الأطعمة الممنوعة خلال فصل الشتاء، ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع "NDTV".

قدم التقرير بعض الأطعمة التي ينصح بالتقليل من تناولها خلال فصل الشتاء ومنها :

-ابتعد عن تناول الأطعمة الباردة أو المشروبات الباردة، لأنها تقلل مناعة الجسم، وتجعله ضعيفا لا تحمل برودة الطقس، وتتسبب في تعرضك لضعف في الجهاز المناعي، وتصبح أكثر قابلية للإصابة بأمراض الشتاء.

-في الطبيعي ينصح بعدم تناول اللحوم والأغذية المصنعة التي تشمل الهمبورجير، والسوسيس والسجق واللانشون والبسطرمة....إلخ، لأنها تستغرق وقتا طويلا في الهضم، وأيضا تعرضك للإصابة للشعور بالخمول والكسل، وزيادة الوزن، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية.

-الطعام النيء، أبتعد عن تناول الأطعمة النيئة كالرنجة والفسيخ وما شابه ذلك، لأنها تزيد تعرضك للحموضة ومشاكل في الجهاز الهضمي.

-المشروبات الغازية، تحتوي علي نسبة عالية من السكريات، ولذا تناولها لها يعد خيارا غير جيد خلال فصل الشتاء، لأنها تتسبب في زيادة وزنك، وأيضا تعمل علي زيادة شعور بالبرودة.