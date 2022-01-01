شكرا لقرائتكم خبر عن القيام بتمارين الكارديو قبل رفع الأثقال قد يساعد فى تقوية العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البدء في ممارسة روتينية ليس بالأمر السهل نظرًا للمستوى الهائل من التحفيز والقيادة التي تدخل فيه، وبرز تدريب الكارديو وهو تمرين هوائي يتعلق باستنشاق الهواء والاستفادة من الأكسجين كواحد من أبرز أشكال التدريبات الروتينية ولماذا لا يكون كذلك؟ بعد كل شيء.

ويمكن أن يساعد في الصحة العامة مع تعزيز القوة والموقف ويمنح الجسم جاذبية جمالية، ومع ذلك، هناك مشكلة، لا تعمل كل تمارين القوة بالطريقة التي يريدها الناس.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports ، فإن ممارسة التمارين الهوائية قبل التمرين قد يساعد في تقوية العضلات، وأجريت الدراسة على 8 مشاركين خضعوا لتدريبات القوة بعد 20 دقيقة من تمارين القلب، وأشار تحليل تأثير هذا التسلسل من التمارين إلى تحسن في صحة العضلات يفوق الآثار المفيدة لتدريب القوة على العضلات وحدها.

يمكن أن تساعدك ممارسة تمارين الكارديو قبل تمارين القوة إذا كنت تهدف إلى تعزيز القدرة على التحمل.

إذا كنت ترغب في زيادة قوتك، أو إنقاص الوزن والدهون، أو العمل على الجزء السفلي من جسمك، فاختر تدريب القوة أولاً.

عند ممارسة الرياضة لبناء القوة الكلية، يمكنك المضي قدمًا في أي من الاثنين.

تتضمن بعض التمارين الهوائية الشائعة التي يمكن للمرء أن ينغمس فيها الجري ، وركوب الدراجات ، والمشي السريع ، وما إلى ذلك، بعض تمارين القوة الشائعة التي يمكن للمرء القيام بها تشمل الضغط على الصدر، والقرفصاء.

طريقة القيام بالتمارين الهوائية