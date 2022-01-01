خلافاً للتوقعات.. هل الـ”بوب كورن” صحي للجسم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 9:38 صباحًا

غالباً ما يختار البعض تناول “الفشار” أو الـ”بوب كورن” أثناء مشاهدة مسلسل على “نتفليكس” باعتبار انه وجبة خفيفة فيكون بذلك الخيار الأفضل.‏

ولكن، طرح موقع “بريفنشين” الصحي في الولايات المتحدة سؤالاً على الخبراء: هل الفشار صحي؟ وخلافاً لما يعتقده البعض، يؤكد ‏الخبراء أن الفشار صحي للجسم بقدر‎.‎ وفي هذا المجال، قالت أستاذة علوم التغذية الوقائية والسريرية، ديبورا كوهين، إن الإجابة السريعة هي أن الفشار مفيد إلى حد كبير‎.‎

وأضافت أن الكأس الواحد من الفشار يوفر حوالى 3 غرامات من الألياف، ونظراً لأننا نأكل أكثر من كوب في الجلسة، فهذه بداية ‏جيدة، خاصة أن الحد الأدنى المطلوب 25 غراماً يومياً.

وأشارت إلى أن الألياف لا تساعدك فقط في الشعور بالشبع، بل يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة ‏بأمراض القلب والسكتة الدماغية‎.‎

أما اختصاصية الطهي والتغذية ماريسا مور، فقالت إن معظم الناس لا يدركون أن الفشار حبوب كاملة توفر الألياف‎.‎

وذكرت أن الفشار يحتوي على مواد متنوعة مثل فيتامينات “بي” والحديد والمغنسيوم والبوليفينول، وهو هو نوع من مضادات الأكسدة ‏المرتبطة بتحسين الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي‎.‎ وقالت إن هناك ميزة في الفشار فهو غير مكلف ومتوفر في كل مكان‎.‎