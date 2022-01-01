بيروت - نادين محمد - هل لبس المشد ينحف البطن. من الواضح ان الكثيرات يشعرن بالحيرة في هذا الشأن. ولهذا يطرحن السؤال على الخبيرات في مجال الحمية واللياقة. فمن المعروف ان بعضهن يرتدينه في المناسبات لكس يبدو خصرهن نحيفاً. كما ان العديد من الاشخاص يفعلون هذا اثناء ممارسة التمارين الرياضية. لكن يبقى السؤال قائماً عن مدى الفائدة التي يمكن الحصول عليها نتيجة لذلك.

فوائد المشد للبطن

هل لبس المشد ينحف البطن. هذا ما تريد الكثير من الفتيات والنساء الراغبات في الحفاظ على رشاقتهن معرفته. ولهذا لا بد اولاً من ذكر الفوائد التي يمكن ان ينطوي عليها ارتداؤه.

- يساعد هذا الحزام الجسم على التخلص من السوائل التي تتجمع في مناطق مختلفة منه مثل البطن والتي تسبب الانتفاخ.

- يعمل على شد عضلات البطن وخصوصاً في حال كانت تتم اثناء ارتدائه ممارسة التمارين الرياضية.

- يمكن الاستفادة منه ايضاً من اجل شد عضلات الخصر وجعلها اكثر متانة. وهذا ما يجعله يبدو مع مرور الوقت نحيفاً.

- يساعد على الحفاظ على استقامة الظهر اثناء الجلوس. وهذا يعني انه يحمي من المعاناة من مشاكل على مستوى العمود الفقري.

اضرار مشد البطن



تسأل الكثيرات اذاً هل لبس المشد ينحف البطن. وبات من المعروف ان هذا ينطوي على عدد من الفوائد. لكن من الممكن ايضاً ان يؤدي ارتداؤه بشكل مستمر ولساعات طويلة يومياً الى المعاناة من بعض المشاكل.

- يجب ان تتذكر كل من ترتدي هذا الحزام اولاً انه لا يساعد على حرق السعرات الحرارية خلافاً لما تعتقده الكثيرات.

- من الممكن ان يحد من القدرة على التنفس بسهولة. وهذا ما يمكن ان يسبب الاحساس بالارهاق ويمنع القيام بالاعمال اليومية.

- من الممكن ان تسبب المبالغة في وضع المشد ضعفاً في عضلات البطن والخاصرتين. كما ان هذا يمكن ان يلحق الضرر بأعصاب هذه المنطقة. وقد ينتج عن هذا الخدر في الفخذين وخصوصاً اثناء المشي.

- بالطبع يحدث المشد اذا تم ارتدائه لوقت طويل ضغطاً على المعدة والامعاء وهذا ما قد يؤدي الى المعاناة من بعض الاضطرابات الهضمية وتحديداً لدى الاشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

- يلاحظ لدى من يضعون هذا الحزام باستمرار حدوث بعض المشاكل الجلدية مثل الطفح او الحساسية او حتى الفطريات.

- من الضروري الانتباه جيداً الى انه يمكن ان يؤثر سلباً في بعض الاحيان على عمل الاعضاء الداخلية مثل الكبد والكليتين.

اذاً على كل من تسأل هل لبس المشد ينحف البطن ان تعرف انه يمكن ان يساعد على ذلك في حال تم ارتداؤه باعتدال مع اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الامتناع عن تناول الدهون الضارة والسكريات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن الضروري جداً شرب كمية كافية من الماء ايضاً.

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