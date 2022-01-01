شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم فيتامين "ب 12".. الآثار الجانبية المحتملة من الحقن أو المكملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث تسمم فيتامين ب 12، عندما يتجاوز الشخص الجرعة الموصي بها من المكملات أو الحقن، وعندما يحدث هذا، هناك عدد من الآثار الجانبية التي يجب أن تكون على دراية بها.

يعتبر فيتامين ب 12 ضروريًا لصنع الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، كما أنه يساعد في دعم الجهاز العصبي، قد يصيب نقص فيتامين ب 12 ما بين 1.5 إلى 15 % من الناس، لمواجهة هذا ، يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية للمساعدة في تحسين مستويات فيتامين ب 12 لديهم. ما هي العلامات الثلاث الرئيسية التي أخذتها أكثر من اللازم؟

ووفقا لتقرير موقع " express" من الآثار الجانبية الشائعة لجرعة زائدة من فيتامين ب مشاكل الجهاز الهضمي، وأضاف الموقع: "عند تناول جرعة أعلى من فيتامين ب، قد يعاني الأشخاص من عسر الهضم أو الغثيان أو الإسهال الخفيف.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من مشاكل الجهاز الهضمي والأشخاص المسنين هم أكثر عرضة للمعاناة من تقلصات شديدة في المعدة وإسهال حاد بعد تناول جرعات عالية من فيتامين ب.

يستطيع معظم الناس الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من وجباتهم الغذائية ، ومع ذلك ، في بعض الأحيان عند انخفاض مستوى فيتامين ب 12 ، قد يوصى باستخدام المكملات الغذائية أو حقن فيتامين ب 12.

الآثار الجانبية لفيتامين ب 12

الآثار الجانبية لمكملات B12 نادرة، ولكنها ممكنة عند تلقي حقن B12، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مكملات B12 بسبب ظروف معينة تمنع الامتصاص، تشمل الآثار الجانبية لحقن فيتامين ب 12 ما يلي:

دوخة

صداع الراس

غثيان

إسهال

تهيج الجلد

إعياء

إحساس بالوخز في اليدين أو القدمين.

أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن الناس يتم إعطاؤهم حقنة مرة واحدة يوميًا كل يومين لمدة أسبوعين للمساعدة في مكافحة نقص فيتامين ب 12.

بعد هذه الفترة الأولية، يتم إعطاء حقن فيتامين ب 12 عادة كل شهرين إلى شهرين لبقية حياتك، سواء كنت تتناول حقن فيتامين ب 12 أو مكملات، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من آثار جانبية.