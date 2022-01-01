شكرا لقرائتكم خبر عن فى رأس السنة لو هتشرب حمص الشام.. تعرف على فوائده الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأطعمة التي يسعي المصريون لتناولها في بعض المناسبات، وعند تغير الطقس، ومنها حمص الشام، ولذا يقدم ”الخليج 365” لقرائه أبرز وأهم الفوائد الغذائية التي تحل علي الجسم عند تناوله للحمص، وذلك وفقًا لموقع "healthline"

الحمص يعد من البقوليات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهو يحتوى على نسبة عالية من الألياف والمعادن المفيدة للجسم، كما أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

من أبرز فوائد الحمص

-يساعد تناول الحمص علي التخلص من الوزن الزائد، والسبب في ذلك أنه يحتوي علي نسبة قليلة من الدهون.

-يحتوي علي نسبة عالية من البروتين، ولذا فتناولك له يقوي الجهاز المناعي.

-يعمل تقوية الشعر والحد من تساقطه.

-مفيد لصحة الجلد ويمده بالنضارة والظهور بمظهر جيد.

-يقلل من تعرض الأظافر للتساقط، فتناولك له يساهم بشكل كبير تقويته.

-إمداد الجسم بفيتامين ب.

-يمد الجسم بحمض الفوليك ولذا تناولك له يعد خيارا غذائيا جيدا للمرأة الحامل.

-يعد الحمص غذاء جيد لصحة القلب، لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان.

-يرجع إحتواء الحمص علي الألياف والزبدات والصابونين إلي تقليل فرص الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والمستقيم.