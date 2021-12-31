شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي الأخضر.. الفوائد الصحية والاستخدامات والآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي الأخضر مشروب صحى مصنوع من نبات الشاي المعروف باسم كاميليا سينينسيس، له قوة صحية تم استخدامها لعدة قرون كأداة طبية في الطب البديل لعلاج كل شيء من الحمى إلى أمراض القلب.

من تسريع فقدان الوزن إلى الوقاية من السرطان وإدارة ضغط الدم، يأتي الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية، كما ثبت أنه يمنع الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، كما تم الترويج للشاي الأخضر كبديل للقهوة للأشخاص الذين يحاولون تقليل تناول الكافيين.

وفقا لتقرير موقع "webmd"، فإنه غني بمضادات الاكسدة التي تزيد من التمثيل الغذائي وتفكك الدهون وتمنع امتصاص الدهون، ويحتوي الشاي الأخضر على خصائص تعمل على فتح الشهية وتحسين صحة الجهاز الهضمي التي تساعد على تحسين الجهاز الهضمي وتساعد في إنقاص الوزن.

الفوائد الصحية للشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو عشب غني بمضادات الأكسدة التي استخدمت في علاج العديد من المشاكل الصحية، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية للشاي الأخضر التي يجب أن تعرفها:

يساعد في محاربة السمنة

الشاي الأخضر غني بالكافيين وبعض مضادات الأكسدة الهامة الأخرى مثل الفلافونويد، هذه المواد المضادة للأكسدة مفيدة للتحكم في السمنة، فهى تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن، وتعتبر عادات الأكل ونمط الحياة غير الصحية السبب الرئيسي لضعف الجهاز الهضمي.

يقلل من مخاطر الاصابة بسرطان الدم

الشاي الأخضر هو عشب كبير للغاية يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الدم (المعروف أيضًا باسم سرطان الدم، يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للتكاثر تمنع انتشار الخلايا السرطانية عن طريق تثبيط نموها في نخاع العظام والجهاز الليمفاوي.

يحمي من هشاشة العظام

وجد أن الشاي الأخضر فعال في علاج هشاشة العظام، وقد يساعد الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر في توفير الحماية ضد هشاشة العظام، فهو غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا التي تساعد في تحسين كثافة العظام وبالتالي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بكسور هشاشة العظام.

إدارة ارتفاع ضغط الدم

الشاي الأخضر مفيد أيضًا في إدارة ارتفاع ضغط الدم ، حيث يحتوي هذا العشب الغني بمضادات الأكسدة على مركبات الفلافونويد الموجودة فيه والتي تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق جعل أكسيد النيتريك أكثر توافراً في الدم، أكسيد النيتريك يريح الأوعية الدموية الضيقة ويخفض ضغط الدم.

يحمى من أمراض القلب

يحتوي الشاي الأخضر على مادة واقية للقلب وهو أمر رائع لمن يكافحون أمراض القلب، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على مقاومة تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة، كما يقلل من إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

الآثار الجانبية للشاى الأخضر

بينما يعتبر شرب الشاي الأخضر آمنًا للبالغين، هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار أثناء تناول كوب من الشاي الأخضر العشبي بشكل يومي، وفيما يلي قائمة بهذه الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها الشاي الأخضر عليك: