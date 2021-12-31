ما هو الحدّ الأقصى للوزن الزائد الذي لا يجب أن تتخطاه الحوامل خلال فترة الحمل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - يجب على الأمهات الحوامل ذوات مؤشر كتلة الجسم الطبيعي أو الوزن الناقص ألا يكسبن أكثر من 24 كجم أثناء الحمل حتى لا يمرض طفلهن.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد قام باحثون من جامعة ووهان بدراسة بيانات عن 15.8 مليون حالة حمل لتحديد الكمية المثلى من الوزن الذي يجب أن تزيده الأمهات.

بناء على النتائج التي توصلوا إليها، أوصوا بعدم تشجيع النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم الأعلى على الحفاظ على الوزن أو إنقاصه أثناء الحمل، ولكن للحصول على زيادة أقل.

على سبيل المثال، خلص الفريق إلى أنّ زيادة الوزن المثالية للنساء البدينات بشكل معتدل أثناء الحمل هي بين 18-35 رطلاً (8-16 كجم).

تم إجراء التحقيق من قبل طبيب التوليد هويجون تشن من مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان وزملائه.

وأوضح الباحثون في دراستهم أنّ نتائج الحمل السلبية ترتبط بزيادة الوزن الحملي غير المناسبة.

يزيد عدم كفاية زيادة الوزن الحملي من مخاطر الولادة المبكرة وولادة طفل بحجم صغير بالنسبة لعمر الحمل.

ترتبط الزيادة المفرطة في وزن الحمل بمضاعفات الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي والسكري والولادة القيصرية واحتباس الوزن بعد الولادة والسمنة في وقت لاحق من الحياة.

وفي الوقت نفسه، أضافوا أنّ زيادة الوزن المفرطة يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج السلبية للنسل مثل الولادة الكبيرة لعمر الحمل، ولادة طفل عملاق، والسمنة في مرحلة الطفولة.

في دراستهم، حلل الباحثون البيانات الصحية لحوالي 15.8 مليون زوج من الأمهات والرضع كما هو مسجل في قاعدة بيانات المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية.

مع التركيز على الولادات المفردة خلال المدة، قارن الفريق مؤشر كتلة الجسم لكل أم وزيادة الوزن الحملي مع أي حالات من المشكلات الصحية الكبيرة أو الوفيات في النسل قبل عمر السنة.

وشملت القضايا الصحية التي تعتبر مهمة، الدخول إلى العناية المركزة لأي سبب من الأسباب، وسجلات النوبات وأي حاجة للعلاج أو التنفس الاصطناعي.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من نقص الوزن أو الوزن الطبيعي في بداية الحمل، تراوحت الزيادة المثالية في الوزن من 1 12.5 رطل إلى 3 .11 رطل (12-24 كجم).

وأُوصيت كلّ من: النساء ذوي الزائد للحصول على ما بين 22-53 رطلاً (10-24 كلغ)، النساء الأقرب إلى بدانة ما بين 18-35 رطلاً (8-16 كلغ) والأكثر بدانة بين 13-22 رطلاً (6-10 كلغ).

وقال الفريق إنّ النتائج تشير إلى أنه لا ينبغي تشجيع النساء اللواتي يعانين من السمنة عند الحمل على الحفاظ على الوزن أو إنقاصه.