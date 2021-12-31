شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب صحية لبرودة قدميك دائمًا.. ارتفاع الكولسترول والسكرى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت من الأشخاص الذين يرتجفون كثيرًا على الرغم من كونك ممتلئًا بالصوف في الشتاء؟ هل يديك وقدميك، كل الأطراف متجمدة خدر بسبب الطقس البارد؟.

لكن الطقس البارد قد لا يكون السبب الوحيد لتخدير قدميك - فقد تكون هناك سلسلة من الأسباب وراء برودة أصابع القدم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية اليومية.

5 أسباب رئيسية لبرودة قدميك: قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة موازنة للطاقة، وقصور الغدة الدرقية هو حالة هرمونية تصبح فيها الغدة الدرقية بطيئة وخاملة ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات، تؤثر هذه الهرمونات على الكثير من أعضائك وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

قد يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية (الناجم عن فرط نشاط الغدة الدرقية) حساسية للحرارة والتعرق المفرط ، في حين أن الشخص الذي يعاني من قصور الغدة الدرقية قد يكافح للتدفئة على الإطلاق، وعندما تعمل الغدة الدرقية في الجسم بشكل صحيح ، ستنتج خلاياها 65 % من الطاقة و 35 % من الحرارة.

مرض رينود

في كثير من الأحيان، تعد برودة الأطراف علامات على ظاهرة رينود، وهي حالة شائعة وحميدة بشكل عام تتسبب في ضيق الأوعية الدموية في أصابع اليدين والقدمين بشكل مفرط، مرض رينود يعني أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه البرد، وعندما تنخفض درجات الحرارة، قد تلاحظ أن يديك وقدميك تشعر بالخدر أو برودة الجليد.

قد تتحول أطرافك أيضًا إلى اللون الباهت، وفي أسوأ الظروف قد يتحول لونها إلى اللون الأزرق، وإذا تحولوا إلى اللون الأحمر وبدأوا في اللسع عند الإحماء، فقد تكون مصابًا بمرض رينود، يمكن أن يحدث داء رينود بسبب البرد عندما تضيق الشرايين بسبب البرد.

داء السكري

يمكن أن يؤدي سكر الدم غير المنضبط إلى العديد من الأمراض والاضطرابات، يمكن أن تكون الأقدام الباردة من مضاعفات مرض السكري أيضًا، ويمكن أن يسبب مرض السكري حالة تسمى اعتلال الأعصاب المحيطية، وهذا يعني أن الأعصاب في قدميك قد تضررت ويمكن أن تجعل قدميك تشعر بالبرودة، في حين أنها ستكون درجة حرارة طبيعية للمس، لكن مرض السكري ليس السبب الوحيد لاعتلال الأعصاب المحيطية.

الإجهاد

يمكن أن يتسبب التوتر والقلق أيضًا في برودة الأصابع واليدين، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الإبينفرين خلال مثل هذه الظروف إلى سلسلة من التفاعلات التي تتسبب في تقلص الأوعية الدموية في اليدين والأصابع وتقليل تدفق الدم إلى الأصابع. هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالبرودة في أصابعك وقدميك.

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم إلى مشاكل في الدورة الدموية ما قد يؤدي إلى برودة القدمين، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم إلى تكوين لويحات داخل الشرايين يمكن أن تقلل الدورة الدموية في الساقين والقدمين، مما يؤدي إلى برودة القدمين، يمكن أن تتسبب بعض أمراض القلب أيضًا في برودة القدمين، إذا كنت تعاني من برودة القدمين، فقد يكون ذلك بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب، نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، فمن الأفضل أن تتحدث إلى طبيبك حول أي مشاكل قلبية أو عوامل خطر موجودة.