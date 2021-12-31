شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. تعرف على فوائد العدس فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العدس يعد من أساسيات الموائد خلال فصل الشتاء، لأنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويقلل فرص تعرضه لأي مضاعفات ويشعر بالتدفئة، ولذا يقدم الخليج 365 لقرائه أبرز الفوائد الصحية لتناول العدس خلال هذا الفصل، وذلك وفقا لموقع "webmed".

يحتوى العدس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتقوي الجهاز المناعى وتقلل فرص الإصابة بالفيروسات والجراثيم، وأيضا تزيد من تدفئة الجسم خلال تقلبات الطقس.

وحول ذلك قدم التقرير بعض الفوائد الصحية المهمة للعدس خلال فصل الشتاء، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد، والسبب احتوائه علي نسبة عالية من العناصر الغذائية المميزة للجسم.

- التخلص من الصداع النصفى.

-يزيد من شعورك بالتدفئة خلال فصل الشتاء، بسبب إحتوائه علي هذه العناصر الغذائية كالكالسيوم، والحديد والفسفور والألياف والبروتين.

-يعتبر العدس خيارا غذائيا رائعا للأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنه يزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.

-يعد علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

-العدس يقوي العضلات والجسم لأنه غني بالبروتين.