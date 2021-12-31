شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس واحتفالات رأس السنة..حافظي على بشرتك من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات شديدة في الطقس، وزيادة برودته، من المعروف أن البشرة تتأثر ببرودة الطقس، ويزداد فرص تعرضها للجفاف، ولذا يقدم الخليج 365 لقرائه أبرز وأهم النصائح التي تحمي البشرة وتقلل فرص الإصابة بالجفاف، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

- الإكثار من تناول الماء خلال موجة البرد قد يكون خيارًا أمثل للحد من الإصابة بجفاف البشرة، فالماء لها العديد من الفوائد ومن أبرزها الحفاظ علي توازن الجسم وتقليل تعرضه لأي جفاف.

-الاهتمام بترطيب بشرتك عن طريق وضع الكريمات المرطبة التي تساعد في تقليل فرص إصابتها بالجفاف.

-الاهتمام بتنظيف البشرة جيدًا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالجفاف.

-الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف وفيتامين سي، كالخضروات الفواكه تعد من أبرز الحيل التي تقلل من التعرض للإصابة بجفاف البشرة، ولذا عليك تناول الخيار والخس والبرتقال والتفاح والعديد من الأغذية الأخرى التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالطاقة، والماء وتقليل تعرض البشرة للجفاف، لأنها غنية بالكولاجين المادة التي من دورها تقليل الإصابة بالجفاف، وتساهم في ترطيب البشرة.