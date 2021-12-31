شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك من كورونا ومتغيرتها وقوى جهازك المناعى بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار فيروس كورونا ومتغيراته يجب الحفاظ علي نوعية الطعام المتناول، للحد من الإصابة بهذا الفيروس، فنجد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأيضًا عرضة بالأمراض.

ولذا يؤكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن تناول الطعام بشكل صحي يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالفيروس والمتغيرات، ويحميك من أمراض العديد بسبب أنك حافظت علي تقوية جهازك المناعي.

وقدم التقرير بعض الأطعمة الممنوعة، لأنها تزيد من فرص ضعف الجهاز المناعي، ومنها:

-الأطعمة السريعة.

-الحلويات.

-الأطعمة مرتفعة الأملاح.

ومن الجهة الأخرى نصح التقرير الأشخاص على ضرورة القيام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات المميزة التي من دورها تقوية الجهاز المناعي، كمضادات الأكسدة، والفيتامينات د وسي وأ، والزنك، وللحصول علي هذه العناصر يمكنك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات.

كما أشار التقرير، إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية وأيضًا تقوية الجهاز المناعي.

وأخيرًا أكد التقرير علي دور الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم في تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض للمضاعفات الصحية الناتجة عن ذلك.