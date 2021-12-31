شكرا لقرائتكم خبر عن فقر الدم قد يؤدى إلى تأخر الحمل.. احرصى على هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت غير قادرة على الحمل، ففقد يكون انخفاض مستويات الحديد أحد الأسباب الرئيسية، ففقر الدم الناجم عن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى العقم بين النساء، وإذا كنت تعانين من هذه الحالة، فقد تحتاجين إلى زيادة تناول الحديد في نظامك الغذائي اليومي أو تناول مكملاته لمكافحة هذا النقص.

ما هو فقر الدم؟

وفقا لتقرير موقع " timesofindia" ، فإن فقر الدم هو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين الكافي بالجسم، ويحدث بسبب انخفاض الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، فقد تكون مصابًا بفقر الدم دون معرفة ذلك إلا إذا لاحظت بعض العلامات والأعراض، ومنها:

إعياء

ضيق في التنفس

جلد شاحب

ضربات قلب سريعة

ألم صدر

برودة اليدين والقدمين

الدوخة

نقص الحديد ومشاكل الخصوبة

وتشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين الخصوبة ومستويات الحديد في الجسم، وفقًا لدراسة، فإن تناول مكملات الحديد أثناء محاولة الحمل يمكن أن يقلل من خطر عقم التبويض، كما تم ربط مكملات الحديد المناسبة بانخفاض مخاطر الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة، يمكن أن تؤدي مستويات الحديد غير الكافية بين النساء إلى عدم القدرة على إطلاق البويضة.

يمكن أن يتباطأ تدفق الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم أيضًا بسبب فقر الدم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية مثل المبيض والرحم، بسبب نقص الأكسجين، قد تكون جودة البيض منخفضة، مما يؤدي إلى الحمل غير القابل للحياة.

حتى إذا كنتِ قادرة على الحمل، فأنت معرضة لخطر الإصابة بالعديد من مضاعفات الحمل التي قد تعيق النمو الطبيعي لطفلك، لذلك، عندما يتعلق الأمر بالحمل، فإن فقر الدم هو قضية مهمة يجب النظر فيها.

إذا كنت قد أنجبت طفلاً من قبل أو كانت دورتك الشهرية غزيرة أو كانت لديك أورام ليفية، فهناك فرص كبيرة في أن يكون لديك مستويات منخفضة من الهيموجلوبين بسبب فقدان الدم، بسبب الولادات المتعددة، قد تقلل مستويات الحديد في جسمك من التسبب في ضعف الخصوبة الثانوي.

ماذا أفعل؟

لا يزال بإمكانك الحمل عن طريق الحفاظ على مستويات كافية من العناصر الغذائية في جسمك، يمكن الوقاية من فقر الدم إذا تناولت الطعام المناسب وحافظت على نمط حياة جيد، يمكن أيضًا علاجه بمكملات الحديد، وفيما يلي بعض الطرق لتقليل تأثير فقر الدم على الحمل:

تناولى الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الدجاج والفول والخضراوات الورقية.تناولى نظامًا غذائيًا متوازنًا لضمان كمية كافية من الحديد والمواد المغذية الأخرى.لا تشربى القهوة والشاي أثناء الأكل، لأنها قد تصعّب على جسمك امتصاص الحديد.

يمكنك تناول المكملات الغذائية كمُعزز للخصوبة، ومع ذلك، قد لا تحتاج كل النساء إلى تناول المكملات، إذا لم يوصِ طبيبك بتناول أي مكملات، فلا يزال يتعين عليك زيادة تناول الحديد بشكل طبيعي لضمان حمل صحي.

زيدى من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج لأنها تساعد على امتصاص الحديد. بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي هي الكيوي والطماطم والفراولة والليمون وما إلى ذلك.

استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك وقم بإجراء بعض اختبارات الدم لمعرفة مستويات الحديد في جسمك، من المهم تناول فيتامين ما قبل الولادة يوميًا أثناء الحمل، حتى لو كانت مستويات الحديد لديك طبيعية.

تشير بعض الدراسات إلى أن جسمك يمكن أن يعاني حتى من انقطاع الطمث أو انقطاع الحيض بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يحدث هذا لمنع المزيد من فقدان الدم من الجسم، نظرًا لانخفاض مستويات الحديد، لذلك، قم بتحسين معايير الخصوبة عن طريق استعادة مستويات الحديد المناسبة في جسمك.