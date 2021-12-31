شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. فوائد ممارسة الرياضة في الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل لممارسة الرياضة في الطقس البارد فوائد؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور على موقع الإذاعة الألمانية " dw"، مؤكدا أن القيام بهذه العادة يعد من الحيل الأساسية والجيدة التي تساهم في حصولك على العديد من الفوائد، ومنها:

فوائد ممارسة الرياضة في الطقس البارد-تنظيم الشهية

تساعد ممارسة الرياضة خلال الطقس البارد في في القضاء علي نوعين من الدهون المخزنة، وهما البيضاء والبنية، فتخزن الدهون البيضاء طاقة إضافية، وتستخدم الدهون البنية الطاقة لتوليد الحرارة وتنظيم درجة حرارة الجسم، ولذا ممارسة الرياضة تساعد على تنظيم الشهية.

-زيادة القدرة على التحمل الجسدي والنفسي

لأنك تتحمل برودة الطقس البارد، فيصبح الجسم لديه القدرة على التحمل سواء كان التحمل الجسدي، أو النفسي.

-يحسن أداء المخ

تشير دراسات عديدة إلى أن المخ يعمل بشكل أفضل خلال التعرض للطقس البارد، والسبب الطبي لهذا الأمر هو أن انخفاض درجات الحرارة تساعد علي إفراز جلوكوز أكثر ولذا فيصبح المخ أكثر نشاط.

وأخيرا نصح التقرير بضرورة عدم ممارسة الرياضة عندما تكون مصابا بنزلات البرد، لأنك بهذه الطريقة تتسبب في تعرض صحتك للانتكاسة الصحية الشديدة.