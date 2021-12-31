أسرع 7 علاجات لالتهاب اللثة جربيها بنفسكِ

بيروت - نادين محمد - ذا كنت تعانين بالفعل من التهاب اللثة، فإن الذهاب إلى طبيب الأسنان ليس الحل الوحيد.

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف الألم. فيما يلي قائمة بأفضل العلاجات المنزلية لالتهاب اللثة التي يمكن أن توفر الراحة من هذه الحالة المؤلمة.

كيفية التخلص من التهاب اللثة في المنزل



1. الغرغرة

سوف تحتاجين:

ملعقة كبيرة ملح طعام

كوب من الماء الدافئ

ما عليك القيام به:

تحضير المحلول عن طريق خلط الملح في الماء.

الغرغرة بهذا المحلول بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

كرري هذا 3-4 مرات في اليوم، خاصة بعد وجبات الطعام.

الماء المالح مضاد للبكتيريا. يهدئ اللثة ويساعد على تقليل التورم الناجم عن التهاب اللثة.

2. جل الصبار لعلاج التهاب اللثة

سوف تحتاجين:

ورقة الصبار

ما عليك القيام به:

اقطعي الورقة جانباً وانقلي الهلام الموجود بالداخل إلى وعاء.

ضعي طبقة من هذا الجل على اللثة المصابة.

يمكنك تركه أو الغرغرة بعد بضع دقائق بالماء العادي.

قومي بتخزين ما تبقى من هلام الصبار في وعاء محكم.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

ضع جل الصبار مرتين في اليوم.

يمكن أن يساعدك تطبيق جل الصبار على اللثة في التخلص من التهاب اللثة، وكذلك تراكم البكتيريا. وذلك لأن الصبار يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات .

3. صودا الخبز للتخلص من التهاب اللثة





سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ماء

ما عليك القيام به:

أضيفي كمية كافية من الماء إلى صودا الخبز لعمل عجينة.

ضعي العجينة على اللثة بأصابع نظيفة.

اتركيه لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفي فمك.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

كرري هذا مرة أو مرتين في اليوم.

سيقطع هذا العلاج شوطاً طويلاً في محاربة البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة. تعمل صودا الخبز على تحييد الأس الهيدروجيني في محيطها وتؤثر على البكتيريا المسببة للبلاك. كما أنه يبرد ويلطف اللثة الملتهبة .

4. القرنفل لتخفيف التهاب اللثة



سوف تحتاجين:

1-2 قطرات من زيت القرنفل

ما عليك القيام به:

ضعي الزيت العطري مباشرة على اللثة الملتهبة.

اتركيه على.

يمكنك أيضاً وضع 2-3 قطع قرنفل بالقرب من اللثة إذا لم يكن لديك زيت القرنفل العطري.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

ضعي زيت القرنفل 2-3 مرات في اليوم.

إذا كنا نتحدث عن صحة الفم، فلا توجد قائمة كاملة بدون ذكر القرنفل. الأوجينول هو العنصر الأكثر نشاطاً في القرنفل، وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .

5. عصير التوت البري لعلاج التهاب اللثة

سوف تحتاجين:

عصير توت بري طازج أو عضوي

ما عليك القيام به:

اشربي عصير التوت البري خلال النهار. إذا كان العصير حامضاً جداً لأسنانك، فقومي بتخفيفه ببعض الماء العادي ثم اشربيه.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا

اشربي 2-3 أكواب من عصير التوت البري في اليوم.

لا يساعد استهلاك عصير التوت البري الخالي من السكر على تقليل تكاثر البكتيريا فحسب، بل يساعد أيضاً في الحد من انتشارها، وبالتالي يحافظ على التهاب اللثة.

تمنع مركبات البروانثوسيانيدين الموجودة في عصير التوت البري البكتيريا من تكوين غشاء حيوي على الأسنان واللثة.

يحتوي العصير أيضاً على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تسرع عملية الشفاء من نزيف اللثة وتورمها .

6. عصير الليمون لعلاج التهاب اللثة

سوف تحتاجين:

ملعقة كبيرة من عصير ليمون

كوب من الماء

ما عليك القيام به:

امزجي عصير الليمون بالماء واستخدميه كغسول للفم.

اغسلي بهذا المحلول فمك لمدة 1-2 دقيقة ثم ابصقيه.

اشطفي فمك بالماء النظيف.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

استخدمي غسول الفم المصنوع منزلياً كل صباح ومساء؛ حتى تشعري بالراحة.

يحتوي الليمون على حامض الستريك وحمض الأسكوربيك الذي له تأثيرات مضادة للميكروبات على بكتيريا الفم .

7. مسحوق كايين لعلاج التهاب اللثة





سوف تحتاجين:

معجون الأسنان

فرشاة الأسنان

مسحوق حريف

ما عليك القيام به:

أضيفي قليلاً من مسحوق حريف إلى معجون أسنانك المعتاد وقومي بتنظيف أسنانك به.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

استخدمي هذا العلاج كل يوم حتى تلتئم عدوى التهاب اللثة.

يخفف مسحوق كايين الانزعاج الناجم عن التهاب اللثة، ويمنع أيضاً المزيد من مشاكل اللثة عن طريق تقييد نمو البكتيريا. الكابسيسين هو المكون الرئيسي المسؤول عن هذه التأثيرات.

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