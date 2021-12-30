شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية: الإفراط فى الخبز الأبيض من أسباب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص الذين يرغبون فى عمل رجيم أو فقدان الوزن، لابد لهم من البحث عن أهم الأسباب التى يمكن أن تسبب زيادة الوزن فى نظامهم الغذائى، ويعتبر الخبز الأبيض من أهم المسببات التى تؤدى الى زيادة الوزن.

من جانبها كشفت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الخبز يوميا، يؤثر في عملية الهضم وزيادة الوزن، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti الروسية.