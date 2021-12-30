شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات مبكرة للحمل أبرزها تقلصات البطن والصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأعراض التي تشعر بها النساء عند الحمل، فأول علامة تزيد من الشك إذا كانت حاملا أم لا هو غياب الدورة الشهرية، وأيضا الرغبة الملحة في الغثيان، وعدم القدرة على تناول بعض الأطعمة، والعديد من الأعراض الأخرى التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، ومنها:

-ارتفاع حرارة الجسم والشعور بالحر:

إذا ظلت درجة حرارة الجسم مرتفعة بعد الإباضة حتى موعد الدورة الشهرية القادمة، فهذا يعد علامة على الحمل.

-الشعور بالصداع:

عند ارتفاع نسبة هرمون الحمل في الجسم، يزداد الشعور بالصداع غير المبرر.

-تقلصات في البطن:

تعاني النساء عند الحمل بتقلصات شديدة في البطن شبيهة بالدورة الشهرية، وهذا الأمر يعد من العلامات البدائية للحمل.

-زيادة التبول:

تتعرض النساء عند الحمل لزيادة الرغبة في التبول بسبب ضغط الرحم علي المثانة.

-الدوخة:

تتعرض بعض النساء للإصابة والشعور بالدوخة وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، ويزداد الأمر في حالة تعرضها لانخفاض في نسبة ضغط الدم، أو الإصابة بالأنيميا.

-الإمساك:

تتعرض العديد من النساء للإصابة بالإمساك خلال الحمل بسبب التعرض للارتفاع هرمون الحمل في الجسم، الذي يتسبب في حدوث تباطؤ الجهاز الهضمي .