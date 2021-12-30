شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب الشاي ساخنا أعلى من 60 درجة يزيد خطر إصابتك بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الدولية للسرطان أن درجة حرارة مشروبك قد تؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، ووجد الباحثون إن شرب أقل من 700 ملليلتر من الشاي الساخن بدرجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية يضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء، بحسب جريدة "دايلي إكسبريس".

ووجدت الدراسة أن شرب الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى بعض الأشخاص.

وفقا للدراسة ، فإن شرب الشاي في درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

قد يؤدي تناول الشاي الساخن جدًا مع عوامل الخطر الأخرى إلى زيادة فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان تشمل هذه المخاطر:

-تدخين السجائر

-مضغ التبغ

-التعرض لتلوث الهواء.

اعتمدت الدراسة، على بيانات من أكثر من 50000 شخص قدموا معلومات حول حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وعوامل أخرى يعتقد أنها تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان.

قال فرارد سلامي من جمعية السرطان الأمريكية: "يستمتع الكثير من الناس بشرب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة ومع ذلك ، وفقًا للنتائج التي توصلنا إليها ، فإن شرب الشاي الساخن جدًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، لذلك من الأفضل الانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل الشرب."

وأوضح أنه "مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من 700 مل من الشاي يوميًا في درجات حرارة أقل من 60 درجة مئوية، فإن شرب 700 مل أو أكثر يوميًا عند درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية كان مرتبطًا بشكل ثابت بزيادة تقارب 90 % في سرطان الخلايا الحرشفية المريئي ( ESCC).

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة: "تضيف النتائج التي توصلنا إليها إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تربط استهلاك المشروبات الساخنة بسرطان الخلايا الحرشفية المريئي هو نوع السرطان المرتبط بشرب الشاي الساخن.