شكرا لقرائتكم خبر عن أشد فتكا من كورونا ويقتل الملايين سنويا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

وصفت منظمة الصحة العالمية الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بأنها “أكثر المخاطر الصحية إلحاحا في عصرنا الحديث”.

وأضافت أنها تهدد بالارتداد نحو قرن إلى الوراء عما بلغه العالم من تقدم طبي.

وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن استهلاك العالم من المضادات الحيوية شهد قفزة هائلة منذ بداية الألفية الثالثة.

ورصدت المنظمة استخدام نحو 34.8 مليار جرعة من المضادات الحيوية كل عام، مع زيادة الاستهلاك العالمي بنسبة 65 في المائة بين عامي 2000 و2015.

وتعتبر المنظمة إساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استعمالها المحركين الرئيسيين لظهور الميكروبات المقاومة للأدوية.

ووصفت المنظمة العالمية أيضا، إساءة استعمال مضادات الميكروبات بأنها “وباء غير مرئي” قد يكون “أشد فتكاً على المدى الطويل من فيروس كورونا”.

وحول خطورة هذه المضادات، فإنه من المتوقع أن تتسبب في وفاة نحو 10 ملايين شخص سنويا.

وتتمثل خطورة الإفراط في استخدام تلك العقاقير في أنها تسمح للبكتيريا والميكروبات بتطوير نفسها لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية.