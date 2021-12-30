شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين "أ" قد يؤدى لضعف البصر.. اعرف طرق الحصول عليه من الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص الفيتامينات هو السبب للعديد من الأمراض، لذا يجب الحفاظ على مستويات طبيعية للفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، فعندما يُحرم الجسم من بعض العناصر الغذائية الأساسية، تتعطل وظيفته، وقد أكدت الأبحاث أن نقص فيتامين معين في الجسم قد يتسبب في ضعف البصر أو فقدانه، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن نقص فيتامين (أ) يساهم في الإصابة بالعمى عن طريق جعل القرنية جافة جدًا، وبالتالي إتلاف شبكية العين والقرنية.وتظهر الأبحاث أن المستويات المنخفضة من فيتامين (أ) لا تتداخل مع البصر فحسب، بل هي سبب رئيسي لوفيات الأطفال أيضًا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن: "ما يقدر بنحو 250 ألف إلى 500 ألف طفل يعانون من نقص فيتامين (أ) يصابون بالعمى كل عام.

وتم توثيق دور فيتامين (أ) فيما يتعلق بصحة العين بشكل جيد، حيث تتطلب العين مجموعة من الأصباغ حتى تعمل الشبكية وتدرك الطيف الكامل للضوء.وعندما تنخفض مستويات فيتامين (أ) بشكل كبير ، يتوقف إنتاج هذه الأصباغ ، مما يسبب العمى الليلي.لكن القرنية جزء آخر من العين يعتمد بشدة على فيتامين أ في التغذية.

بدون كمية كافية من فيتامين أ ، تجف العيون مبكرًا لأنها غير قادرة على إنتاج رطوبة كافية لإبقائها رطبة.

أعراض نقص فيتامين أ

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون ، فإن الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين أ هي فقدان البصر والعمى.

غالبًا ما يبدأ فقدان البصر كمشكلة في التكيف مع الرؤية في الظلام أو العمى الليلي.

الأشخاص المصابون بالعمى الليلي لا يرون جيدًا في الظلام. لكن يمكنهم أن يروا بشكل طبيعي إذا كان هناك ضوء كافٍ.مع تفاقم نقص فيتامين أ ، تجف الملتحمة (الغطاء الموجود على بياض العين الذي يساعد على ترطيب العين)، ثم تظهر القرنية (القروح المفتوحة) إذا لم يتم علاجها فإنها تؤدي في النهاية إلى فقدان البصر والعمى.

تشير مصادر منفصلة إلى فقدان الدموع، والتقرحات في العين ، والتعب ، وجفاف الشفاه المتشققة ، والتهابات المثانة كأعراض لانخفاض مستويات فيتامين أ.

الحصول على فيتامين أ

يمكن الحصول على فيتامين أ من المنتجات الحيوانية ، لذا فإن الالتزام بنظام غذائي متوازن سيقلل بشكل كبير من مخاطر النقص.

اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان كلها مصادر ممتازة لفيتامين أ.

تحتوي بعض الأطعمة النباتية أيضًا على العناصر الغذائية ، مثل الفواكه والخضراوات التي تحتوي على بيتا كاروتين.

عادة ما تكون هذه الخضار والفواكه حمراء وبرتقالية وخضراء اللون وتشمل الجزر والمانجو والمشمش والطماطم والبازلاء والسبانخ.