شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا نحافظ على أهدافنا للعام الجديد.. الطب النفسي يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية العام الجديد يضع الكثير منا خططاً وأهدافا جديدة ولكن سرعان ما ينتابنا شعور بعدم القدرة على الاستمرار وتحقيق هذه الأهداف التي وضعناها، في هذا التقرير نتعرف على بعض الأسباب التي تجعل الناس يفشلون عادةً في تحقيق قراراتهم للعام الجديد وما يمكن فعله حيالها، بحسب آراء الطب النفسى، كما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا لا نحافظ على أهدافنا للعام الجديدتحديد أهداف غير واقعية

القرار يتعلق بما ترغب في القيام به وليس ما "يجب" أن تفعله، يضع الناس أهدافًا شديدة الصعوبة يصعب الوصول إليها بسرعة، أو يضعون أهدافًا سهلة نسبيًا يشعرون بالملل منها بسرعة.

ومن الأهمية بمكان مراجعة قراراتك لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتحقيق وهل تتماشى مع أهدافك؟ هل من الممكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر؟ هل من الممكن تحقيقها في الإطار الزمني الذي حددته؟ تذكر أنه من أجل الحفاظ على حل، يجب عليك تغيير سلوكك، لذا تأكد من أن أهدافك معقولة.

انعدام المساءلة

يضمن العمل مع شريك مساءلة أن الطاقة والقوة المناسبة موجودة لمساعدتك على إنجاز المزيد، لأن النجاح علم، يمكننا التأكد من أننا إذا اتبعنا الخطوات، فسوف نحقق أهدافنا.

تجنب الأشخاص الذين يستنفدون طاقتك عند اختيار شريك المساءلة، وبدلاً من ذلك اعمل مع أشخاص يرفعون حالتك المعنوية ويشجعونك ، خاصة عندما تشعر بالإحباط.

لا تنتبه لتحقيق التقدم

أحيانًا يكون إدراك التقدم الذي تحرزه هو ما يمكّنك من ذلك، ما يتم قياسه يتم إنجازه ، وما يمكن القيام به يمكن تحسينه وجعله عادة بمساعدة نظام تتبع جيد ويساعد سجل الإنجازات في تطوير اتساق القرار.

لا يوجد تخطيط

التخطيط الجيد مطلوب دائمًا للتنفيذ الجيد سيكون الأمر أكثر واقعية إذا خططت لخطوات العمل حول الدقة ، وقم بتقسيمها إلى أجزاء أصغر ، وجدولتها في التقويم.

الأهداف والخطط الأسبوعية صغيرة الحجم تخلق إحساسًا بالإنجاز، يضمن التخطيط أيضًا أن يتم رسم جميع التعديلات اللازمة مسبقًا، جنبًا إلى جنب مع فهم التحديات المحتملة. هذا يعزز فرصك في النجاح ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأهداف طويلة المدى.

الشك الذاتي وانخفاض الثقة في النفس

لا تسمح لإخفاقاتك الماضية أن تملي مستقبلك، بعد أن تعلمت من إخفاقاتك ، حان وقت العمل يجب الاحتفال بكل انتصار صغير لأنه يحفزك على العمل بجدية أكبر من أجل الانتصارات الأكبر.

إن النقد الذاتي أو الشك لا يساعد لأنه يركز كل انتباهك وطاقتك على "لماذا لا يمكنني القيام بذلك؟" كلما تحسنت كافئ نفسك، ولا تدع انتكاسة بسيطة أو خيبة أمل تتحول إلى فشل دائم. تذكر أن التقدم أفضل من الكمال ، وأنه إذا كنت تؤمن بنفسك ، يمكنك تحقيق الكثير من خلال التخطيط السليم والتنفيذ والتعلم وطلب المساعدة والتدريب المناسب.