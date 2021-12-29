شكرا لقرائتكم خبر عن ألم القدم قد يكون علامة على مشكلة بالدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العلماء أن تساقط الشعر من أصابع قدميك وساقيك يمكن أن يشير إلى إصابتك باعتلال الشرايين المحيطية، وهذا من الأمراض التي تحدث بسبب مشكلة فى الدورة الدموية وتسبب أعراضاً أخرى مثل: الألم الذي يشبه التقلصات، أو الوجع أو التعب في ربلة الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني وجود الكثير من الكوليسترول في الدم، فالكوليسترول مادة شمعية تؤدي العديد من الأدوار المهمة على الجسم ، مثل مساعدة التمثيل الغذائي لديك على العمل بكفاءة ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على مستويات صحية - فقد يؤدي تغيير التوازن إلى حدوث المضاعفات الخطيرة غالبًا ما تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول عندما تبدأ المستويات المرتفعة في تضييق الشرايين في ساقيك

ويقلل هذا التضييق من إمداد العضلات والأنسجة الأخرى بالدم ، مما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الأعراض وتسمى هذه الأعراض"مرض الشرايين المحيطية".

ومن العلامات الأخرى لمرض اعتلال الشرايين المحيطية:

-ألم في قدمك أو ربلة الساق أثناء الراحة أو في الليل

-ضعف عضلات ساقيك

-بشرة شاحبة وباردة على ساقيك وقدميك، خاصةً عند رفع قدميك

-قروح أو جروح على أصابع قدميك أو ساقيك لا تلتئم.

كيفية منع اعتلال الشرايين المحيطية

يعد خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة جزءًا لا يتجزأ من منع خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية ومضاعفات الكوليسترول الأخرى.

بالنسبة للمبتدئين ، يجب أن تخضع لفحص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب أعراضًا، يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك هذا المرض من خلال فحص الدم.وقد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا.قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

هناك طريقتان لاختبار الكوليسترول:

-سحب الدم من ذراعك

-اختبار وخز الإصبع.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

أكثر الأسلحة فعالية ضد ارتفاع الكوليسترول هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وزيادة كمية التمارين التي تمارسها.

يمكن أن يحدث الأكل الصحي فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لديك وصحة قلبك، سواء كان الكوليسترول قد تسلل على مر السنين أو كان لديك حالة وراثية.

كما تشير جمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول إلى أن الجميع يحتاجون إلى بعض الدهون في نظامنا الغذائي.والحصول على التوازن الصحيح بين أنواع الدهون المختلفة سيساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية [دهون الدم الأخرى] وصحة قلبك."الدهون غير المشبعة هي النوع الصحي من الدهون التي يجب وضعها في نظامك الغذائي.

هناك أنواع مختلفة من الدهون غير المشبعة المعروفة باسم الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وهي تؤدي وظائف مختلفة في الجسم.

توجد الدهون غير المشبعة في الأطعمة النباتية والأسماك الزيتية ، وعادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.

تم العثور عليها في:

-زيوت الخضار والمكسرات والبذور ، مثل عباد الشمس والقرطم وبذور اللفت والزيتون والفول السوداني والجوز وزيت الذرة

-المكسرات والبذور

-أفوكادو

-الأسماك الزيتية مثل الرنجة والماكريل والسلمون.