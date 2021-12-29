شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 100 شخص نتيجة مرض غريب فى جنوب السودان.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة ما يقرب من 100 شخص في جنوب السودان بسبب إصابتهم بمرض غامض، تسعى منظمة الصحة العالمية للوصول إلى حقيقة هذا المرض الغامض، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم".وحول ذلك قال مفوض مقاطعة فانغاك بجنوب السودان بيل بطرس بيل، إن المرض الغامض له أعراض تشمل الإسهال والصداع وفقدان الشهية.

ولذا قامت منظمة الصحة العالمية بإرسال فريق "استجابة سريعة" للتحقيق في حقيقة هذا المرض الغامض، ولكن خلال رحلة البحث ربطت منظمة الصحة العالمية بين الفيضانات التي تعرض لها جنوب السودان وتسببت في تعرض أكثر من 700 ألف شخص للضرر وذلك وفقا لمفوضية الأمم المتحدة، والإصابة بالمرض الغامض.

وتشتبه منظمة الصحة العالمية أن هناك علاقة بين المرض الغامض وطريقة إصابة الأشخاص به والماء.

وقالت شيلا بايا من منظمة الصحة العالمية، لـ"بي بي سي نيوز"، إن المنظمة قررت إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب لجنوب السودان وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق، وجمع عينات من المرضى للتعرف على طبيعة هذا المرض الغامض، وأنهم في بداية الأمر شكوا في مرض الكوليرا التي تنتقل عادة من إمدادات المياه الحاملة للمرض، ولكن عينات المرضي أثبتت أنها سلبية.

وجاء في البيان الخاص بمنظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص ليس لديهم ما يكفي من المياه أو خيارات لتخزينها، ولا يوجد جمع قمامة، بينما الحيوانات كالماعز والكلاب النافقة تتعفن في أنظمة الصرف، ومع تفاقم الظروف بسبب تدفق الوافدين الجدد إلى المخيمات، يصبح الناس أكثر عرضة لتفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال المائي الحاد والكوليرا والملاريا.

وحددت وزارة الصحة السودانية بعض المعايير الخاصة بالمرض الغامض، ومنها أنه قد يؤثر بشكل رئيسي على كبار السن والأطفال دون سن 14 عاما.