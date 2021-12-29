شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: اللانشون والهامبورجر يزيدان خطر الوفاة إذا كنت تعاني من هذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة تشجيانج بالصين نوعًا معينًا من الطعام يمكن أن يزيد من خطر الموت للمرضى الذين يعانون من مرض كرون بنسبة 95٪، وقال الباحثون إن اللحوم المصنعة "التى منها الهامبورجر واللانشون" تزيد من خطر الوفاة، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض كرون، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ومرض كرون هو حالة مزمنة تسبب التهاب أجزاء من الجهاز الهضمي ويمكن أن يتسبب الالتهاب الناجم عن داء كرون في ظهور أعراض غير مريحة تتراوح من الألم إلى سوء التغذية. يمكن أن ينتشر هذا الالتهاب إلى طبقات أعمق من أمعائك، حيث يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى مشاكل تهدد الحياة في بعض الحالات.

وصنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية هذا النوع من اللحوم على أنه مادة مسرطنة - مسببة للسرطان - منذ سنوات عديدة.

ومع ذلك، أفاد البحث الجديد، الذي أجراه الأستاذ جي تشين من جامعة تشجيانج في هانجتشو بالصين وزملاؤه، أن اللحوم المصنعة تزيد من خطر الوفاة، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض كرون.

ووجد الباحثون أن هذا الخطر كان مرتفعًا بشكل خاص بين أولئك الذين تناولوا اللحوم المصنعة أكثر من أربع مرات في الأسبوع، بما في ذلك اللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأسماك غير المصنعة، لم تكن مرتبطة بخطر الموت بشكل أكبر.

وأوضح الباحثون أن استهلاك اللحوم كان يُعتقد سابقًا أنه يساهم في تطور مرض التهاب الأمعاء (IBD).ومع ذلك ، لم يتم بحث خطر الوفاة من جميع الأسباب المرتبطة بتناول اللحوم لدى مرضى داء الأمعاء الالتهابي حتى الآن.ويصف داء الأمعاء الالتهابي مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

فحص البحث الجديد 5763 مريضًا يعانون من مرض التهاب الأمعاء من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.تم جمع البيانات من خلال استبيان المعلومات الغذائية المقدم للمشاركين.

كان المشاركون في الدراسة حوالي 57 عامًا، 53 % منهم من النساء والباقي من الرجال.خلال الدراسة ، توفي 590 مريضا ثم خلص فريق البحث إلى أن اللحوم المصنعة هي عامل خطر رئيسي لزيادة الوفيات من جميع الأسباب عند المعاناة من مرض التهاب الأمعاء.

ما هي اللحوم المصنعة وما هي المخاطر الأخرى التي تشكلها؟

اللحوم المصنعة هي التي تم تغييرها بطريقة ما من أجل الحفاظ عليها أو نكهة ويمكن أن تشمل هذه العملية أي شيء من التمليح والمعالجة إلى التدخين.

بصرف النظر عن السرطان، تم ربط هذا النوع من الطعام أيضًا بالتسبب في أمراض القلب والسكري.



