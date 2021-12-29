شكرا لقرائتكم خبر عن العيون نافذة لصحتك.. الأمراض التى يمكن أن يلتقطها فحص العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخبرنا أعيننا عن الكثير لصحتنا العامة، ليس فقط مشاكل في الرؤية، ولكن يمكن للأطباء اكتشاف العلامات المبكرة للعديد من الأمراض والحالات الطبية فقط من خلال مراقبة التغيرات في العين.

وفيما يلي وفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك بعض المضاعفات الصحية التي يمكن أن تشير إليها عيناك:

-الضغط العصبى

يمكن أن تكون نفضة العين علامة على أنك شديد التوتر وأنك بحاجة إلى قسط من الراحة، ويحدث ارتعاش العين عندما يتم تحفيز العضلات والأعصاب حول العين، كما يمكن أن يتسبب تناول الكثير من الكافيين أو التعب أو التوتر في حدوث هذه الحالة، نادرًا ما يشير ارتعاش العين إلى مرض باركنسون أو التصلب المتعدد أو الشلل الجرس أو تلف الدماغ الناتج عن الالتهاب أو السكتة الدماغية أو متلازمة ميج ، وهو اضطراب حركة الجهاز العصبي.

-الحساسية

غالبًا ما تحدث حكة العين، والمعروفة أيضًا باسم حكة العين ، بسبب الحساسية التي يمكن أن تسببها حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو المهيجات مثل الغبار والدخان أو منتجات مثل المستحضرات أو مستحضرات التجميل أو محاليل العدسات اللاصقة، يمكن أن يكون سبب حكة العين عدوى أو إجهاد أو حالة تسمى متلازمة جفاف العين.

-الأرق

احمرار العين بالدم قد تنجم عن التعرض لأشعة الشمس أو الغبار أو الحساسية، لكن التعب أو الإجهاد أو الأرق يمكن أن يسبب أيضًا تورمًا في الأوعية الدموية الموجودة في سطح الصلبة (الجزء الأبيض من العين) وتظهر كعيون محتقنة بالدم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب النزف تحت الملتحمة أيضًا في تراكم الدم على الملتحمة بسبب انفجار الأوعية الدموية، ومع ذلك ، فإن مثل هذه الحالات نادرة.

-الورم الدماغي

الشيخوخة تسبب تدلي العينين (تدلي الجفون)، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن يكون تدلي الجفون علامة على حالات أكثر شدة مثل السكتات الدماغية أو أورام المخ أو الوهن العضلي الوبيل (وهو اضطراب في المناعة الذاتية يسبب ضعف في عضلات الهيكل العظمي).

-داء السكري

يعتبر إعتام عدسة العين، الذي يتسم بضبابية عدسة العين، من أوائل مضاعفات مرض السكري وأحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر لدى مرضى السكري، ارتفاع نسبة السكر في الدم يجعل إعتام عدسة العين أكثر عرضة للتشكل لدى مرضى السكري، ومع ذلك ، فإن العمر هو أكبر عامل خطر للإصابة بإعتام عدسة العين ويحدث بشكل متكرر عند كبار السن.

-السرطان

يرتبط إعتام عدسة العين المبكر أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، يعد غشاوة عدسة العين أيضًا أحد الآثار الجانبية المحتملة لعلاجات السرطان ، بما في ذلك العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج بالهرمونات.

-أمراض الكبد

يمكن أن تكون العيون الصفراء علامة على أمراض الكبد مثل التهاب الكبد وتليف الكبد أو اليرقان. يمكن أن تؤدي زيادة مستويات البيليروبين ، وهو ملح الصفراء المنتج في الكبد ، إلى تحول لون عينيك إلى اللون الأصفر. إذا كانت لديك عيون صفراء مع أعراض أخرى مثل الحمى وفقدان الشهية والبول الداكن والحكة وآلام البطن ، فاستشر الطبيب العام على الفور.

-مشاكل هرمونية

هل تعانين من تورم أو انتفاخ في العين؟ تنتفخ أعيننا بعد البكاء وبسبب التهاب الملتحمة الفيروسي ، لكن الجفن ، أو الحساسية ، أو إصابة العين ، أو المشاكل الهرمونية يمكن أن تسبب أيضًا تورم الجفون.

-ضغط دم مرتفع

بمرور الوقت ، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم غير المعالج في تلف شبكية العين ويسبب مشاكل في الرؤية. يعد ضعف الرؤية ، وتورم العين ، وانفجار الأوعية الدموية ، وازدواج الرؤية المصحوب بصداع علامات وأعراض محتملة لاعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية

قد تشير الحلقات الرمادية حول القرنية، إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية في الجسم. ارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

-اضطراب ما بعد الصدمة

صدق أو لا تصدق ، يمكن لعينيك أيضًا معرفة ما إذا كنت قد واجهت أي تجارب مؤلمة في الماضي. وفقًا لدراسة قياس حدقة العين ومقرها المملكة المتحدة ونشرت في مجلة Biological Psychology في عام 2020 ، فإن تلاميذ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) لم يتقلصوا بسرعة استجابة للتغيرات في مستوى الضوء. بناءً على النتائج التي توصلوا إليها ، اقترح الباحثون أن اضطراب ما بعد الصدمة قد يؤثر على فرعي الجهاز العصبي اللاإرادي.

-مشاكل الغدة الدرقية

هناك قائمة طويلة من مشاكل العين والمشكلات الصحية لكن العيون الدامعة هي أيضًا أحد أعراض الحالات الطبية الأخرى مثل شلل الوجه النصفي ومتلازمة سجوجرن والتهابات الجيوب الأنفية المزمنة ومشاكل الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي. قم بزيارة الطبيب إذا كانت عيناك تدمع كثيرًا لأسباب غير معروفة.