شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة دخول الأطفال المستشفى فى الولايات المتحدة بسبب أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب ظهور وانتشار تحورات ومتغيرات عديدة لفيروس كورونا، وخاصة بعد انتشار أوميكرون، انتاب العالم حالة من الخوف لأنه سريع الانتشار، ويتعرض للإصابة له الكبار والصغار.

وتسبب أوميكرون في دخول عدد كبير من الأطفال للمستشفى بسبب الإصابة به، وذلك بنسبة 30٪ الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا للبيانات الصادرة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن هناك 260 طفلًا يصابون يوميا ويدخلون المستشفى نتيجة للإصابة بكورونا ومتغيراتها، وخاصة في مدينة نيويورك حيث ارتفع عدد حالات دخول الأطفال إلى المستشفيات بمقدار خمسة أضعاف منذ أوائل ديسمبر ، وجميعها بين الأطفال غير الملقحين، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز .

قالت الدكتورة سالي بيرمار أستاذ طب الأطفال في مركز نيويورك الطبي، إنه يجب على الآباء أخذ متغير كورونا أوميكرون علي محمل الجد، حيث إن اللقاح أكثر أمانًا بكثير من الإصابة بالفيروس نفسه، ولذا فإن إعطاء طفلك اللقاح يجعله أكثر أمانًا من تركه يصاب دون أي مناعة.

وأضافت، أن الأعراض التي تظهر علي الأطفال خطيرة، ولذا يكون دخولهم للمستشفى هو الحل للعلاج، فيمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق تلقي لقاح كورونا، ولذا ففي ولاية نيويورك ، يتم تلقيح ما يقرب من 27٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا ، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز . و معدل التطعيم هو أقل من ذلك في الولايات المتحدة ككل، في حوالي 23٪.

وقالت الدكتورة ماري باسيت ، مفوضة وزارة الصحة بولاية نيويورك ، لشبكة سي بي إس، أنه يجب خضوع الأطفال للقاح، ورفع مستوى تطعيمهم، ، ونشر هذا التقرير في موقع " medicalxpress".