شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فرط النشاط ونقص الانتباه عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا يعني إصابة الأطفال بفرط النشاط ونقص الإنتباه؟..سؤال يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عنه، وذلك لعلاج الطفل الذي يعاني من هذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ماذا يعني نقص الانتباه وزيادة النشاط عند الأطفال؟

بعض الأطفال يكون لديهم عدم القدرة علي الانتباه عند توجيه أي حديثة أو طلب أي شيء منه، ونجده يرغب في ممارسة القيام بالعديد من الأنشطة في نفس الوقت، ولكن دون الجلوس ويرغبون في الحركة.

هل يتعرض الأطفال المصابون بفرط النشاط ونقص الانتباه من أعراض نفسية؟

نعم يعاني هؤلاء الأطفال من فقدان الثقة بالنفس، والقلق بشكل مبالغ فيه، وضعف التحصيل الدراسي بسبب كثرة التفكير في أمور أخري، كما أنهم يصعب عليهم تكوين علاقات مع الآخريين.

هل من السهل علاج فرط النشاط ونقص الانتباه لدي الأطفال؟

يصعب علاج هذا الأمر بشكل نهائي، ولكن يقوم الطبيب المتابع لحالة الطفل بإعطائه بعض العلاجات والقيام بجلسات تعديل سلوك ، مع ضرورة قيامه ببعض التعديلات في الحياة اليومية، كالتغذية السليمة، وممارسة الرياضة.

كيف تستطيع الأم اكتشاف أن الطفل يعاني من فرط نشاط ونقص الانتباه؟

هناك بعض الأعراض التي تظهر علي الطفل ويجب علي الأم أن تعلمها لعلاج الأمر مبكرا، ومنها:

-يقوم الطفل بمقاطعة حديث الآخرين.

-نجد أن هؤلاء الأطفال لديهم تركيز في بعض الأمور.

-كثرة الكلام.

-التحديق في الفضاء.

ما هي أنواع اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال؟

تتكون من ثلاثة أنواع وهي:

-تشتت الانتباه فقط.

-فرط النشاط أو الاندفاع .

- مزيج من أعراض فرط النشاط أو الاندفاع.

ما هي أسباب الإصابة بفرط نشاط ونقص الانتباه لدي الأطفال؟

-الجينات الوراثة في وظيفة وتركيب المخ تكون من ضمن الأسباب، أي وجود خلل في مستوي الناقلات العصبية كالدوبامين تكون السبب.

-نوعية الطعام المتناول تعد من أبرز الأسباب فالإسراف في تناول السكريات، وعدم التغذية الجيدة للطفل تعد من أبرز الأسباب.

-الولادة المبكرة من الأسباب.

-نقص الوزن عند الولادة.

كيف يتم علاج نقص الانتباه وزيادة النشاط عند الأطفال؟

استخدام بعض الأدوية المنشطة وخضوع الطفل للعلاج السلوكي، مع ضرورة الاكثار من التغذية الجيدة، وممارسة الرياضة بشكل دائم.