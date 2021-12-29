شدّ البطن بسرعة بوصفات الزنجبيل

بيروت - نادين محمد - تؤكد الدراسات على أن تحسين عملية الهضم تساعد بشكل أكبر على تخسيس الوزن بسبب رفع معدلات حرق السعرات الحرارية، وزيادة معدلات التمثيل الغذائي في الجسم.

وتحاول الكثير من السيدات خسارة الوزن والحفاظ على الوزن المثالي وخصوصاً حرق دهون البطن.

تعرفي الى وصفات الزنجبيل لـ شدّ البطن وحرق دهونها.



المكونات:

- كيلوغرام من الزنجبيل.

- لتر من الخل الطبيعي.

طريقة التحضير:



- اغسلي الزنجبيل جيدًا من دون إزالة القشرة.

- اطحني الزنجبيل جيدًا.

- أضيفي الزنجبيل إلى لتر من الخل.

- اتركي الخليط في وعاء زجاجي لمدة أسبوع.

- بعد أسبوع، دلكي بطنك بالخلطة يوميًا قبل الاستحمام.

الزنجبيل والملح

المكونات:

- 500 غرام من الزنجبيل.

- 500 غرام من الملح.

طريقة التحضير:

- قومي بغسل الزنجبيل جيدًا من دون إزالة القشرة الخارجية.

- اطحني الزنجبيل جيدًا.

- ضعيه على النار، ثم أضيفي الملح.

- اتركي المزيج على نار خفيفة حتى يسخن جيدًا.

- ضعي الخليط داخل كيس، ودلّكي منطقة البطن بحركات دائرية حتى يبرد الكيس.

اقرئي أيضاً:مشروب الليمون والزنجبيل لفقدان الوزن بسرعة