شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس الأيام المقبلة .. نصائح صحية لحمايتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تقلبات الطقس، و تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من زيادة فرص التعرض لتساقط الأمطار، وطقس شديد البرودة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة ، يقدم الخليج 365 العديد من النصائح الصحية الهامة لحمايتك من التعرض للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ، وذلك وفقا لموقع "healthline".

-تجنب التعرض لبرودة الطقس بشكل مباشر يعد من أبرز وأهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد، ولذا عليك تأقلم جسمك علي الطقس قبل مغادرتك لأي مكان مغلق عن طريق تناول الماء.

-وبالنسبة لأصحاب أو لمرضي حساسية الصدر عليهم عدم الخروج من منازلهم مع تقلبات الطقس للحفاظ علي صحتهم والتجنب لتعرضهم للإصابة بأزمات الربو، وعليهم تناول العلاجات الخاصة بهم من بخاخات وأدوية الحساسية تجنبا للتعرض لأي مضاعفات.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من أهم وأبرز النصائح الصحية التي يجب القيام بها، تجنبا للتعرض للإصابة بأي مشاكل صحية، ولذا عليهم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، كالسلطة الخضراء والفواكه.

-الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية في حالة تواجدك في الشارع ومع تساقط الأمطار، لأن هذا الأمر قد يتسبب في تعرضك للصعق الكهربائي.

-هل تعلم أن الإكثار من تناول السوائل يعد من أهم النصائح التي تزيد وترفع من جهازك المناعي، وتحافظ علي توازن الجسم، وتقلل فرص الإصابة بالجفاف خلال فصل الشتاء.