شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق فعالة لعلاج ارتجاع المرىء أبرزها الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتجاع المرىء من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون ، فيعتقد الأطباء أن بعض الناس قد يعانون منه بسبب حالة تسمى فتق الحجاب الحاجز، في معظم الحالات ، يمكنك تخفيف أعراض الارتجاع المعدي المريئي من خلال تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة لكن بعض الناس قد يحتاجون إلى دواء أو جراحة.

وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض الطرق التى يجب اتباعها إذا كنت مريض ارتجاع المرىء وهى:

-تجنب الأطعمة والمشروبات المحفزة ، ابتعد عن الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، بما في ذلك الشوكولاتة والنعناع والأطعمة الدهنية والكافيين والمشروبات الكحولية.

-يجب أيضًا تجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تهيج بطانة المريء التالفة إذا تسببت في ظهور أعراض ، مثل الفواكه الحمضية والعصائر ومنتجات الطماطم والفلفل.

- تناول وجبات صغيرة قد يساعد في السيطرة على الأعراض أيضا، كما أن تناول الوجبات قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل يجعل الحمض في معدتك ينخفض ​​ويصبح معدتك فارغة جزئيًا.

-تناول الطعام ببطء: خذ وقتك في كل وجبة، امضغ طعامك جيدًا قد يساعدك على تذكر القيام بذلك إذا قمت بضبط شوكة الطعام بعد تناول قضمة التقطه مرة أخرى فقط عندما تمضغ وتبتلع تلك اللدغة تمامًا.

-التوقف عن التدخين، تدخين السجائر يضعف العضلة العاصرة المريئية السفلى. يعد التوقف عن التدخين أمرًا مهمًا لتقليل أعراض ارتجاع المريء.

-البقاء في وزن صحي، أن تكون زيادة الوزن في كثير من الأحيان تفاقم الأعراض. يجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الراحة عندما يفقدون الوزن.

-ارتداء ملابس فضفاضة، الملابس التي تضغط على خصرك تضغط على بطنك والجزء السفلي من المريء.