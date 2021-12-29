شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضروات يجب تناولها كل يوم للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم منها الكرنب والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحاول السيطرة على ارتفاع ضغط الدم ولكنك غير قادر على ذلك؟..، إذا حاول إضافة هذه الخضروات الرائعة إلى نظامك الغذائي للحفاظ على الحالة تحت السيطرة.

مشكلة ارتفاع ضغط الدم

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين الأرواح، ووفقًا للبيانات ، يعاني 1 من كل 3 بالغين من ارتفاع ضغط الدم، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، هذه حالة صحية شائعة جدًا تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين للفرد مرتفعة للغاية مما يؤدي في النهاية إلى بعض المضاعفات الصحية، يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم الكرنب

الملفوف الأحمر مصدر ممتاز للبوتاسيوم، فقد كشفت الدراسات أن تناول المزيد من الكرنب الغني بالبوتاسيوم يعد طريقة رائعة للتحكم في زيادة ضغط الدم وقد يساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم ضمن النطاق الصحي .

الثوم

يعد الثوم من أكثر الخضروات شيوعًا والتي يمكن العثور عليها بسهولة في أي مطبخ هندي، للثوم العديد من الفوائد الصحية وأحد هذه الفوائد هو خفض ضغط الدم، الثوم مضاد حيوي طبيعي ومضاد للفطريات، المكون الرئيسي للثوم - الأليسين هو مصدر كبير لأكسيد النيتريك ، الذي يساعد في تنعيم العضلات وإرخاء الأوعية الدموية لتوسيعها. يمكن أن تقلل هذه التغييرات من ارتفاع ضغط الدم.

البروكلي

مصدر جيد لثلاثة معادن تنظم ضغط الدم: المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، يحتوي البروكلي الصغير على نسبة عالية من بعض المركبات التي قد تساعد في خفض مستوى ضغط الدم، وفرص المعاناة من أي من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

السبانخ

السبانخ من الخضروات الخضراء الرائعة الأخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تكون هذه الأوراق ، إذا تم تناولها يوميًا (بكمية معتدلة) إما في شكل عصير أخضر أو ​​كاري ، مفيدة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

البنجر

هذه الخضروات الحمراء الرائعة تعتبر رائعة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، يقول الخبراء ، إن شرب عصير الشمندر يمكن أن يقلل من ضغط الدم على المدى القصير والطويل.