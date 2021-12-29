شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول التمر لصحتك منها غنى بالألياف ومضادات الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمر غنى بالسكر الطبيعى، لذلك يعتقد الكثير من الناس أنه قد لا يكون مفيدًا لهم، ومع ذلك فإن هذه الفاكهة الحلوة مليئة بالعديد من العناصر الغذائية، ما يجعلها وجبة خفيفة وصحية عند تناوله باعتدال، وفى هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للتمور وكيفية دمجها فى نظام غذائى متوازن.

فوائد تناول التمر التمر غنى بالألياف والبوتاسيوم

بالإضافة إلى المذاق الرائع، يحتوى التمر على البروتين والفيتامينات والمعادن.

ويحتوى على نسبة عالية من مادة البوليفينول والبوليفينول عبارة عن مركبات مضادة للأكسدة يمكنها حماية الجسم من الالتهابات، وتحتوى التمر على مادة البوليفينول أكثر من معظم الفواكه والخضروات الأخرى.

- بديل للحلويات الخالية من السعرات الحرارية مع توفير العناصر الغذائية الأساسية ، مثل فيتامين ب 6 والحديد.

- نسبة عالية من الألياف فقط نصف كوب من التمر يوفر 12% من احتياجات الألياف اليومية للفرد، والألياف تساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول.

- نسبة عالية من البوتاسيوم. التمر غني بالبوتاسيوم، وهو مادة يحتاجها الجسم لصحة القلب يساعد البوتاسيوم أيضًا في بناء العضلات والبروتينات في الجسم.

- يمكن للناس استبدال السكر أو رقائق الشوكولاتة أو الحلوى في وصفات الخبز بالتمر للتأكد من أنهم يتناولون السكريات الطبيعية بدلاً من السكريات المكررة.