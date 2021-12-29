شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات مبكرة لسرطان الأمعاء.. أبرزها ألم البطن والإرهاق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجاهل الكثيرون أعراض سرطان الأمعاء مثل ألم المعدة، حيث تتشابه مع أعراض حالات أخرى مثل: متلازمة القولون العصبي (IBS) ولكن هناك أعراض رئيسية يجب أن تكون على دراية بها لسرطان الأمعاء نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

فسرطان الأمعاء هو السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة، ولكن اعتمادًا على المكان الذي يبدأ منه يمكن أن يطلق عليه سرطان القولون أو المستقيم.يُعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تشخيصها في العالم.

وفقًا لـهيئة الصحة البريطانية NHS ، فإن معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

هناك عوامل خطر أخرى أيضًا ، بما في ذلك زيادة الوزن وتناول نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو المصنعة والتدخين.

يمكن أن يكون تاريخ العائلة أيضًا محفوفًا بالمخاطر كما لو كان لديك قريب - مثل الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت- الذي أصيب بسرطان الأمعاء تحت سن الخمسين ، فأنت بذلك تكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة مدى الحياة.

ست علامات مبكرة لسرطان الأمعاء

من الجدير أن تضع في اعتبارك أن الأعراض التالية لا تشير دائمًا إلى سرطان الأمعاء، وإذا كنت قلقًا في أي وقت، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك.

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من 90 %من المصابين بسرطان الأمعاء لديهم مجموعة من الأعراض التالية:

- تغير مستمر في عادة الأمعاء - التبرز في كثير من الأحيان، مع إسهال وأحيانًا ألم في البطن

- دم في البراز بدون أعراض أخرى للبواسير - وهذا يجعل من غير المحتمل أن يكون السبب هو البواسير

- آلام في البطن أو عدم الراحة أو الانتفاخ التي تحدث دائمًا عن طريق الأكل

- فقدان الوزن غير المبرر

- التعب الشديد بدون سبب واضح

- ألم أو نتوء في بطنك

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا بسبب مشاكل صحية أخرى - والتي قد تستحق الفحص بغض النظر.

فمثلا، الدم في البراز ، عندما يترافق مع الألم أو الوجع ، يحدث غالبًا بسبب البواسير

عادة ما يحدث تغيير في عادة الأمعاء أو ألم في البطن بسبب شيء أكلته