شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا الطعام مرتين في الأسبوع لتخفيف ألم التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية بتناول الفاصوليا "مرتين في الأسبوع" أو أكثر للتخفيف من ألم التهاب المفاصل، حيث إن "الفاصوليا مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، والتي تساعد على خفض بروتين سي التفاعلي، وهو مؤشر للالتهاب الموجود في الدم."

وبحسب جريدة "ديلي إكسبريس" فإن الفاصوليا هي أيضًا "مصدر ممتاز وغير مكلف للبروتين" وغذاء يحتوي على مضادات الأكسدة.وأوضحت مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية أنه على الرغم من عدم وجود نظام غذائي يمكن أن يعالج التهاب المفاصل، فقد ثبت أن بعض الأطعمة تقوي العظام وتحافظ على جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.

واقترحت أن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي المتوازن قد يساعد في تخفيف الألم وأعراض التهاب المفاصل الأخرى.وقالت هيئة الصحة البريطانية NHS: "إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعدك حقًا في التعامل مع التهاب المفاصل، حيث يضع الوزن الزائد ضغطًا زائدًا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين، مما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل في الحركة".

هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث تصيب حوالي ثمانية ملايين شخص، بينما يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من 400 ألف شخص.

غالبًا ما يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يكون عمر الشخص بين 40 و 50 عامًا، وتكون إصابة النساء أكثر بثلاث مرات من الرجال.

وأوضحت NHS أن التعايش مع التهاب المفاصل يمكن أن يعني أحيانًا القيام بالمهام اليومية التي غالبًا ما تكون مؤلمة وصعبة.

يمكن أن تختلف أعراض التهاب المفاصل من أسبوع لآخر، لذلك قد يأتي ألم المفاصل ويختفي.وتتمثل الأهداف الرئيسية لعلاجات التهاب المفاصل في تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "من المهم جدًا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل فتناول الطعام الصحي سيمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي ".

هناك بعض عادات نمط الحياة والتغييرات التي قد تساعد في إدارة الأعراض وتشمل هذه اتباع نظام غذائي صحي والتحكم في وزنك..