توابل تحسن خصوبة الرجال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت دراسة جديدة أن بعض التوابل الموجودة في الكاري يمكن أن تساعد في تحسين خصوبة الرجال.

وتشير الدراسة إلى أن بذور الحلبة وأوراقها، والتي غالبا ما تستخدم ضمن توابل المطابخ الهندية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأعطى الباحثون من جامعة الملك جورج الطبية في لكناو بالهند، خلال الدراسة، 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاما، جرعة من 500غ من مكمل غذائي مصنوع من بذور الحلبة، لمدة 3 أشهر.

بحلول الأسبوع الثامن، لاحظ الفريق زيادة في حركة الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ. ومع نهاية الدراسة، أبلغ الرجال عن زيادة الدافع الجنسي واليقظة العقلية وصحة القلب.

وقال فريق البحث: “إن المكمل الغذائي آمن وفعال في تحسين مستويات هرمون التستوستيرون وصحة الحيوانات المنوية”.

ويشار إلى أنه ليس الرجال فقط هم من يستفيدون من هذه التوابل، حيث تقول دراسات سابقة إن مستخلص بذور الحلبة حسّن الوظيفة الجنسية لدى النساء الأصحاء في فترة الحيض.

وهناك العديد من الخيارات لإضافة بذور الحلبة في نظامنا الغذائي، حيث يمكن استخدامها كاملة أو مطحونة في أطباق مثل الصلصات والكاري والحساء.

وتشير العديد من الأبحاث إلى ان الحلبة تدعم الصحة العامة أيضا من خلال تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتقليل الالتهاب، وأيضا تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم.

كما أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حيث كشفت دراسة حديثة أن ألياف الحلبة تزيد من الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع، عند تناولها يوميا، فضلا عن أن بذور الحلبة يمكن أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الدهون اليومي.