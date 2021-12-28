شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الحلق وسيلان الأنف من أعراض أوميكرون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اُكتشف متغير أوميكرون في جنوب إفريقيا، ويعد من متغيرات الفيروس التاجي كورونا، وثبت أن هذا المتحور ينتشر بسرعة في العالم، ووصفت منظمة الصحة العالمية (WHO) الشهر الماضي المتغير بـ "المقلق".

ومنذ ذلك الحين، طالب الخبراء الأشخاص باتخاذ احتياطات إضافية للبقاء في أمان من الإصابة بالمتغير، ومع ارتفاع الحالات على مستوى العالم، أصدر فريق من الباحثين في المملكة المتحدة تحذيرًا جديدًا أفاد أنه إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق وسيلان في الأنف وصداع، فهناك فرصة عالية لإصابتك بـ أوميكرون.

ووفقًا لموقع " thehealthsite"، فإن نصف السكان الذين تم تشخيص إصابتهم بمتغير أوميكرون الجديد لديهم أعراض شبيهة بالبرد، بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد خفيف، والبعض لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، و لكنه لا يزال يسبب مرضًا خطيرًا للغاية لدى بعض الأشخاص ، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، وبالنسبة لمعظم الناس، فإن الحالة الإيجابية لـ أوميكرون ستشبه إلى حد بعيد نزلات البرد، بدءًا من التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع.

أعراض أوميكرون

وسط الانتشار العالمي لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا، حذر الخبراء من وجود أعراض خفيفة للغاية لفيروس كورونا يتم ملاحظتها بين المصابين بالمتغير الجديد أوميكرون، وفيما يلي قائمة بهذه الأعراض التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا.

سيلان الأنف

الصداع

إعياء

العطس

التهاب الحلق

وبحسب الخبراء فإن نصف المرضى فقط اشتكوا من الأعراض التقليدية الثلاثة وهي الحمى أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق.