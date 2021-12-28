شكرا لقرائتكم خبر عن وقاية بنسبة 50%.. استشاري يوضح أهمية الكمامة وغسل اليد للحد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد استشاري طب الأسرة د. علاء الرحيلي على أهمية غسل اليد وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال الرحيلي، عبر حسابه في “تويتر”: إن مراجعة منهجية حديثة لـ 8 دراسات طبية وجدت أن (غسل اليد وارتداء الكمامة) قلل من حدوث الإصابة بفيروس كورونا بنسبة أكثر من 50%”.
وأضاف د. علاء الرحيلي، أن الدراسة أثبتت أن التباعد الاجتماعي قلل حدوث الإصابة ب 25%.
وتابع الرحيلي “ولأسباب إحصائية لم تتمكن الدراسة من معرفة تأثير الحجر والعزل والإغلاقات وإقفال حدود الدول”.
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