شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط في تناول مكملات فيتامين د قد يؤدى إلى هذه الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤدى الإفراط في تناول مكملات فيتامين د على مدار فترة زمنية طويلة إلى مشاكل صحية، حيث يؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الجسم، وهذه الحالة تسمى "تسمم فيتامين د"، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التسمم من فيتامين د، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، لكن إذا اخترت تناول مكملات فيتامين (د) ، فإن 10 ميكروجرام يوميًا ستكون جرعة كافية لمعظم الناس ، وفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS.

ويساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وكلاهما ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وتتنوع أعراض سمية فيتامين د، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلعثم الكلام على المدى القصير والتعثر ونسيان الكلمات.

وقالت عيادة كليفلاند الأمريكية إن "الرنح" يمكن أن يحدث، وهي حالة عصبية قد تسبب تلعثم الكلمات وتعثرها، يحدث عسر التلفظ عندما تكون العضلات التي تستخدمها للكلام ضعيفة أو لديك صعوبة في السيطرة عليها.

وتختلف علامات وأعراض عسر التلفظ ، اعتمادًا على السبب الأساسي ونوع عسر التلفظ.

يمكن أن يكون عسر التلفظ علامة على حالة خطيرة ، لذلك يجب أن ترى طبيبك إذا كان لديك تغيرات مفاجئة أو غير مبررة في قدرتك على الكلام.

ومع ذلك ، إذا كنت تعتقد أن لديك سمية فيتامين (د)، فهناك عدد من العلامات الأخرى التي يجب البحث عنها مثل: الغثيان والعطش المتزايد والتبول وضعف الشهية كلها علامات أيضًا قد تلاحظ أيضًا الإمساك والضعف والارتباك.

وقالت كليفلاند كلينك: "لا تتناول جرعات أعلى من الجرعات الموصى بها من فيتامين د دون مناقشتها أولاً مع طبيبك ومع ذلك ، قد يوصي طبيبك بجرعات أعلى من فيتامين د إذا كان يقوم بفحص مستويات الدم لديك وتعديل جرعتك وفقًا لذلك."

على الرغم من أن السمية يمكن أن تكون خطيرة ، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول أن هناك أيضًا أعراض لنقص فيتامين د ، والتي يمكن أن تكون ضارة أيضًا.