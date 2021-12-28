شكرا لقرائتكم خبر عن في احتفالات رأس السنة.. كيف تحمى نفسك من أوميكرون باتباع قاعدة الـ3 طبقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد حالات الإصابة بأوميكرون يومًا بعد يوم، ومع ذلك ، يقول الخبراء العالميون إنه على الرغم من الزيادة الحادة، لا يجب أن تتوقف التجمعات الاجتماعية بشكل كبير طالما يمكن تنفيذ الخطة الاحترازية واتباعها.

وفقًا للدكتورة لينا وين، أستاذة الصحة العامة في معهد ميلكن، جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة وفقا لصحيفة واشنطن بوست، والتي تعد أيضًا محللًا طبيًا رائدًا، فإن هناك قاعدة تسمى"2 من 3"، ووفقًا لهذه القاعدة ، يحتاج المرء إلى طبقتين على الأقل من ثلاث طبقات من الحماية - اللقاح وعدم الاختلاط والاختبار - لحماية نفسه عندما تكون مستويات الفيروس عالية.

تقول الدكتورة وين إنه عندما تكون هناك موجة من العدوى الفيروسية، فإن أفضل خيار هو البقاء في المنزل وعزل نفسك عن الزحام، سيكون التجمع الداخلي الذي يتضمن الأكل والشرب والتجمع فترة كافية حتى ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم، فهذه مناطق ذات حمولة فيروسية عالية.

الأفراد غير الملقحين معرضون لخطر الإصابة بالعدوى وأيضًا كحاملين محتملين، إذا كان على شخص غير محصن حضور تجمع، فعليه التأكد من أنه سلبي لفيروس كورونا ولا يزال يرتدى القناع في جميع الأوقات لضمان سلامته - وسلامة الآخرين.

إذا لم يكن اختبار جميع الحاضرين خيارًا ، فيجب أن يكون عدم الاختلاط في جميع الأوقات إلزاميًا، خاصة إذا لم يتم اختبار جميع الأشخاص لـ Covid ، يقترح الدكتور وين تخطي مثل هذه الأحداث تمامًا مع مراعاة قاعدة "2 من 3".